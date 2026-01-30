До якого числа можна використати 1000 Зеленського: кінцева дата

Мільйони українців вже отримали власні 1000 Зеленського на свої рахунки, однак багато хто з них ще не витратив ці кошти. Читай, до якого часу можна використати 1000 гривень Зеленського та що буде з грошима, якщо їх не витратити — в матеріалі.

До якого числа можна витратити 1000 Зеленського: остання дата

Найбільше часу на реалізацію допомоги мають громадяни, які оформили виплату через застосунок Дія. Для цієї категорії отримувачів крайній термін використання коштів встановлено до 30 червня 2026 року.

Важливо пам’ятати, що після цієї дати всі невикористані залишки на спеціальних картках будуть автоматично анульовані та повернуті до державного бюджету, тому відкладати покупки на потім за межі літа не варто.

Значно менше часу на освоєння коштів мають пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які обслуговуються через Укрпошту. Для них програма працює за іншим алгоритмом: особи, яким виплату було сформовано автоматично, а також ті, хто подавав письмову заяву у відділеннях, мають витратити свою тисячу до кінця лютого 2026 року.

Оскільки сьогодні вже 30 січня, у цієї категорії громадян залишився лише один місяць, щоб скористатися допомогою. Це стосується і маломобільних груп населення, для яких передбачено виклик листоноші додому для оформлення заявки — зволікати з цим запитом не рекомендується через обмежений часовий ліміт програми для поштових відділень.

