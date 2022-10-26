Качественная батарея — залог успеха: как правильно выбрать электромобиль

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы ежемесячно покупают все больше электромобилей. В последние годы их выбор на рынке существенно расширился, а 80% мировых производителей авто уже имеют в модельном ряду электрокары.

Впрочем, перед покупкой зеленого транспорта стоит обратить внимание на многие аспекты, от которых будет зависеть качество и срок службы.

Автомобильный эксперт Евгений Дутко объяснил журналистке издания Факты ICTV.Life Светлане Ковбице, как правильно выбрать электромобиль.

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Почему электрокар — выгодная покупка

Некоторые думают, что покупка электромобиля — это слишком дорогая забота об окружающей среде. Однако на самом деле зеленое авто дешевле обычных машин, работающих на топливе.

Ведь обслуживание электрокара гораздо проще и менее затратно. Конечно, нужно регулярно диагностировать электрическую и электронную системы, а также заменять смазку в редукторе.

Ремонт ходовой проводится только при необходимости. На этом все.

Затраты на плановые меры по обслуживанию втрое меньше по сравнению с машиной с двигателем внутреннего сгорания, — убеждает Дутко.

Кроме того, сейчас в Украине и Европе развивается сеть электрозаправок. Заряжаться так гораздо дешевле, чем покупать топливо. И это, несмотря на то, что Россия массово обстреливает наши электростанции.

Популярные бренды и цена

Многие мировые гиганты по производству авто, например, Ford и Mercedes, разработали уже почти весь свой модельный ряд в вариантах с двигателями внутреннего сгорания, электрокара и гибрида.

Однако в Украине пока самыми популярными брендами остаются Nissan Leaf и Tesla. Распространяются электромобили Volkswagen и китайские аналоги.

Самые надежные зеленые автомобили, если учитывать электрокары с исследованным циклом эксплуатации 300 тысяч километров, это Nissan Leaf и Volkswagen Golf, — говорит эксперт.

Если говорить о бюджетных вариантах электрокаров, то можно уложиться в $10-15 тыс. В большинстве своем эти авто имеют запас хода на 150-200 км без подзарядки и емкость батареи до 30 кВт/ч.

Такой транспорт подойдет тем, кто им пользуется для бытовых дел в пределах одного населенного пункта.

Если же тебе нужен автомобиль для коммерческих целей или дальних путешествий, то лучше выбирать электрокары с запасом хода 300+км. В таком случае цена будет стартовать от $30 тыс.

В конце концов, с каждым годом производители совершенствуют технологии и выпускают батареи с большей емкостью.

Кроме того, украинцы в большинстве своем покупают уже подержанные авто, а поэтому их цена всегда приятнее, чем на новенький электрокар из салона.

Как правильно выбрать электромобиль

Кроме запаса хода и емкости батареи, следует обращать внимание на скорость ее зарядки.

Чтобы убедиться, что батарея не отработана и не повреждена, необходимо воспользоваться специальной компьютерной программой.

Самым распространенным способом выяснения состояния высоковольтной батареи является замер остаточного процента полезной емкости батареи, так называемый State of health, — отмечает Дутко.

Впрочем, он предупреждает, что такой метод доступен не для всех моделей электрокаров. Поэтому важно также измерить вольтаж каждой из ячеек батареи и циклов заряда/разряда.

А еще нужно смотреть на пробег авто. Чем он больше, тем сильнее изношены двигатель и батарея, а значит тем хуже для электрокара.

Приобрести подержанную батарею можно от $1,5 тыс. Если же хочешь новенькую, то придется заплатить от $5 тыс.

Покупать экологичные авто нужно только в тех компаниях, которые работают на рынке хотя бы два-три года и разбираются в их эксплуатации и ремонте.

В общем, электрокар подойдет тебе, если ты имеешь место для его зарядки, а подавляющее большинство твоих поездок — до 100 км.

Покупка электромобиля — работа на перспективу. Ведь ЕС отказывается от авто на бензине с 2035 года. А Украина планирует присоединиться к Союзу в ближайшее время.

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