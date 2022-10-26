Якісна батарея — запорука успіху: як правильно обрати електромобіль

Попри повномасштабну війну українці щомісяця купують усе більше електромобілів. За останні роки їхній вибір на ринку суттєво розширився, а 80% світових виробників авто вже мають у модельному ряді електрокари.

Утім перед покупкою зеленого транспорту варто звернути увагу на багато аспектів, від яких залежатиме якість та термін служби.

Автомобільний експерт Євгеній Дутко пояснив журналістці видання Факти ICTV.Life Світлані Ковбиці, як правильно обрати електромобіль.

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Чому електрокар — вигідна покупка

Дехто думає, що купівля електромобіля — це занадто дорога турбота про довкілля. Утім насправді зелене авто дешевше за звичайні машини, які працюють на паливі.

Адже обслуговування електрокара набагато простіше та менш витратне. Звісно, потрібно регулярно діагностувати електричну та електронну системи, а також замінювати мастило в редукторі.

Ремонт ходової робиться лише за потреби. На цьому все.

Затрати на планові заходи з обслуговування втричі менші порівняно з машиною із двигуном внутрішнього згорання, — переконує Дутко.

Крім того, зараз в Україні та Європі розвивають мережу електрозаправок. Заряджатись так набагато дешевше, аніж купувати пальне. І це попри те, що Росія масово обстрілює наші електростанції.

Популярні бренди та ціна

Багато світових гігантів з виробництва авто, наприклад, Ford і Mercedes, розробили вже майже весь свій модельний ряд у варіантах з двигунами внутрішнього згорання, електрокара та гібрида.

Однак в Україні поки що найпопулярнішими брендами залишаються Nissan Leaf та Tesla. Розповсюджуються також електромобілі Volkswagen та китайські аналоги.

Найнадійніші зелені автомобілі, якщо брати до уваги електрокари з дослідженим циклом експлуатації 300 тисяч кілометрів, це Nissan Leaf та Volkswagen Golf, — каже експерт.

Якщо говорити про бюджетні варіанти електрокарів, то можна вкластись у $10-15 тис. Здебільшого ці авто мають запас ходу на 150-200 км без підзарядки та місткість батареї до 30 кВт/год.

Такий транспорт підійде тим, хто користується ним для побутових справ у межах одного населеного пункту.

Якщо ж тобі потрібне авто для комерційних цілей або далеких подорожей, то краще обирати електрокари із запасом ходу 300+км. У такому випадку ціна стартуватиме від $30 тис.

Зрештою з кожним роком виробники вдосконалюють технології та випускають батареї з більшою місткістю.

Крім того, українці здебільшого купують уже вживані авто, а тому їхня ціна завжди приємніша, ніж за новенький електрокар із салону.

Як правильно обрати електромобіль

Окрім запасу ходу та місткості батареї, потрібно звертати увагу на швидкість її заряджання.

Щоб переконатись, що батарея не відпрацьована та не пошкоджена, потрібно скористатись спеціальною компʼютерною програмою.

Найпоширенішим способом з’ясування стану високовольтної батареї є замір залишкового відсотка корисної ємності батареї, так званий State of health, — зазначає Дутко.

Утім він попереджає, що такий метод доступний не для всіх моделей електрокарів. Тому важливо також заміряти вольтаж кожної з комірок батареї та циклів заряду/розряду.

А ще необхідно дивитись на пробіг авто. Чим він більший, тим сильніше зношені двигун і батарея, а отже тим гірше для електрокара.

Придбати вживану батарею можна від $1,5 тис. Якщо ж хочеш новеньку, то доведеться заплатити від $5 тис.

Купувати екологічні автівки потрібно лише в тих компаніях, які працюють на ринку хоча б два-три роки та розуміються на їхній експлуатації та ремонті.

Загалом електрокар підійде тобі, якщо ти маєш місце для його заряджання, а переважна більшість твоїх поїздок — до 100 км.

Купівля електромобіля — робота на перспективу. Адже ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року. А Україна планує приєднатись до Союзу найближчим часом.

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