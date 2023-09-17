Чтобы не дрожать зимой! Как утеплить квартиру изнутри — простые и недорогие варианты

Украинцы давно знают, с кем приходится иметь дело, поэтому готовятся к возможным осенним и зимним блэкаутам еще с весны. Однако отопительный сезон незаметно приблизился, а потому россияне могут атаковать критически важную инфраструктуру в который раз.

Чтобы не замерзать в квартире, стоит позаботиться об утеплении. Это требуется на случай отключения отопления. Поэтому в квартире должно быть как можно теплее. Читай, как утеплить квартиру изнутри.

Как утеплить квартиру изнутри: простые и доступные способы

Самые холодные места в квартире — стены. Поэтому с них нужно начинать внутреннее утепление квартиры. Материал, которым можно утеплить стены, может быть таким: пенопласт, пенополиуретан, экструзионный пенополистирол, эковата.

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Все они обладают теплоизоляционными свойствами, не пропускают шум, не способствуют размножению грибков или грызунов. Однако цены отличаются, поэтому выбирай материал, который тебе доступен.

Лучше всего доверить это дело профессионалам, ведь неправильные действия могут только усугубить ситуацию. Чтобы утеплить стены пенопластом, нужно:

Выровнять поверхность стен, убрать щели и трещины. Нанести клей на стены, приклеить плиты пенопласта. Заполнить швы монтажной пеной. Нанести на пенопласт пароизоляцию. Нанести декоративное покрытие.

Утеплить минеральной ватой немного сложнее — нужно набить деревянный каркас на стены. Затем заполнить минватой, а в конце обшить гипсокартоном. Пенополиуретаном утеплить стены очень просто. Нужно нанести его на стены, подождать, пока высохнет. А затем нанести декоративное покрытие.

Помимо стен нужно утеплить пол. Для этого может подойти пенополиуретан, бетонная стяжка или минеральная вата. Минеральная вата самая дешевая, подходит для деревянного и бетонного пола. Пенополиуретан более дорогой, но и более качественный.

Окна и двери также являются источниками теплопотерь зимой. Поэтому они тоже нуждаются в утеплении. Установить можно дополнительную входную дверь, но это довольно дорогостоящий способ.

Если такой возможности нет, используй накладной уплотнитель. Также дверь можно утеплить пенопластом, пенополиуретаном или минеральной ватой.

Балкон или лоджию можно утеплить несколькими способами. Первый — застеклить его. Если балкон уже застеклен, то сохранить тепло можно и другими вариантами. Например, минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

А чтобы повысить энергоэффективность жилья, ты можешь следовать этим правилам:

закрывать на ночь окна плотными шторами;

залить щели монтажной пеной;

постелить ковры на пол;

наклеить за батареями отражатель тепла;

батареи можно покрасить в коричневый или черный цвет, это улучшает тепловыделение;

не заставляй батареи мебелью, шторами, техникой и другим;

установи энергоэффективные окна или утепли старые.

Раньше мы рассказывали, как утеплить балкон на зиму.

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