Аби не дрижати взимку! Як утеплити квартиру зсередини — прості та недорогі варіанти

Українці давно знають, з ким доводиться мати справу, тому готуються до можливих осінніх та зимових блекаутів ще з весни. Однак опалювальний сезон непомітно наблизився, а тому росіяни можуть атакувати критично важливу інфраструктуру вкотре.

Щоб не замерзати у квартирі, варто подбати про утеплення. Це потрібно на випадок відключення опалення. Тому у квартирі має бути якомога тепліше. Читай, як утеплити квартиру зсередини.

Як утеплити квартиру зсередини: прості та доступні способи

Найхолодніші місця у квартирі — стіни. Тому з них потрібно починати внутрішнє утеплення квартири. Матеріал, яким можна утеплити стіни, може бути таким: пінопласт, пінополіуретан, екструзійний пінополістирол, ековата.

Зараз також дивляться

Усі вони мають теплоізоляційні властивості, не пропускають шум, не сприяють розмноженню грибків чи гризунів. Однак ціни різняться, тож вибирай матеріал, який для тебе доступний.

Найкраще довірити цю справу професіоналам, адже неправильні дії можуть лише погіршити ситуацію. Щоб утеплити стіни пінопластом, потрібно:

Вирівняти поверхню стін, прибрати щілини та тріщини. Нанести клей на стіни, приклеїти плити пінопласту. Заповнити шви монтажною піною. Нанести на пінопласт пароізоляцію. Нанести декоративне покриття.

Утеплити мінеральною ватою трохи складніше — потрібно набити дерев’яний каркас на стіни. Потім заповнити мінватою, а в кінці обшити гіпсокартоном.

Пінополіуретаном утеплити стіни дуже просто. Потрібно нанести його на стіни, зачекати, доки висохне. А потім нанести декоративне покриття.

Крім стін потрібно утеплити підлогу. Для цього може підійти пінополіуретан, бетонна стяжка або мінеральна вата. Мінеральна вата є найдешевшою, підходить для дерев’яної та бетонної підлоги. Пінополіуретан дорожчий, але і якісніший.

Вікна та двері також є джерелами тепловтрат узимку. Тому вони також потребують утеплення. Встановити можна додаткові вхідні двері, але це доволі дорогий спосіб. Якщо такої можливості немає, використай накладний ущільнювач.

Також двері можна утеплити пінопластом, пінополіуретаном або мінеральною ватою.

Балкон чи лоджію можна утеплити кількома способами. Перший — засклити його. Якщо балкон уже засклений, то зберегти тепло можна й іншими варіантами. Наприклад, мінеральною ватою, пінополістиролом чи пінополіуретаном.

А щоб підвищити енергоефективність житла, ти можеш слідувати цим правилам:

закривати на ніч вікна щільними шторами;

залити щілини монтажною піною;

постелити килими на підлогу;

наклеїти за батареями відбивач тепла;

батареї можна пофарбувати у коричневий чи чорний колір, це покращує тепловиділення;

не заставляй батареї меблями, шторами, технікою тощо;

встанови енергоефективні вікна або утепли старі.

Раніше ми розповідали, як утеплити балкон на зиму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.