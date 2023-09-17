Економія

Аби не дрижати взимку! Як утеплити квартиру зсередини — прості та недорогі варіанти

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 13:00
Як утеплити квартиру зсередини: прості та доступні способи
Фото: Pexels

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