Это уменьшит сумму в платежках! Как утеплить входную дверь — доступные способы для разных материалов

Уже скоро наступит зима, а потому позаботиться об энергоэффективности жилья самое время. Качественно утепленные окна, двери, пол и стены могут сэкономить на отоплении не одну тысячу гривен за сезон, а также в случае чего спасти от холодов во время блэкаута.

В нашем материале ты узнаешь, чем можно утеплить входную дверь, какие материалы использовать и как именно это сделать.

Как утеплить входную дверь: доступные и простые способы утепления

Утепление, как известно, повышает теплоизоляцию и уменьшает потери тепла. Сделать это можно многими способами — от простых и бюджетных до масштабных.

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Самым простым вариантом является установка дополнительных дверей, если такая возможность есть. Так уменьшится выход тепла из дома или квартиры.

Если у тебя деревянные или металлические двери, которые не хочется менять, утеплить жилье можно так:

загерметизировать щели монтажной пеной;

наклеить на двери уплотнительные ленты;

установить теплоизоляционную пленку;

наклеить/прибить слой поролона, пенопласта, пенополиуретана, пенополистирола, эковаты.

Кроме этого следует проверить, заходит ли холод через замки, порог и другие места. От источников пропускания холодного воздуха следует избавляться.

Для утепления нужно сделать следующий алгоритм действий.

Вымой и убери лишнее, что может быть на дверях. Сними полотно двери с одной стороны. Срежь старое покрытие. Выбери материал для утепления, вырежи необходимое количество, поклей его или прибей к двери в зависимости от вида. На утепляющий материал прибей обивочный — ткань. Для этого понадобится строительный степлер или тонкие гвозди. Набей рейки по периметру двери. Установи снятую половину полотна двери. Дверь должна открываться и закрываться без проблем, щелей и другого. Если через нижнее отверстие под дверью проходит холод — установи порог. Для этого используй дощечку соответствующего размера.

Для утепления металлической двери схема примерно одинакова.

Замерь ячейки в дверях и вырежь необходимое количество утеплительного материала. Если ячеек нет, их можно сделать самостоятельно из деревянных брусков и шурупов. Сними полотно двери с одной стороны. Прикрепи утеплительный материал с помощью строительного степлера, жидких или обычных гвоздей. Используй монтажную пену для щелей и стыков. После этого слой утепления закрой любым доступным материалом: тканью, гипсокартоном, ДСП или фанерой. Установи второе полотно двери. Утепли дверную коробку жидкими или мягкими средствами — монтажной пеной, минеральной или эковатой. Проверь, удобно ли закрываются и открываются двери, а также нет ли щелей.

Раньше мы рассказывали, как утеплить деревянные окна на зиму.

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