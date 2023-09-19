Это уменьшит сумму в платежках! Как утеплить входную дверь — доступные способы для разных материалов

Уже скоро наступит зима, а потому позаботиться об энергоэффективности жилья самое время. Качественно утепленные окна, двери, пол и стены могут сэкономить на отоплении не одну тысячу гривен за сезон, а также в случае чего спасти от холодов во время блэкаута.
В нашем материале ты узнаешь, чем можно утеплить входную дверь, какие материалы использовать и как именно это сделать.
Утепление, как известно, повышает теплоизоляцию и уменьшает потери тепла. Сделать это можно многими способами — от простых и бюджетных до масштабных.
Самым простым вариантом является установка дополнительных дверей, если такая возможность есть. Так уменьшится выход тепла из дома или квартиры.
Если у тебя деревянные или металлические двери, которые не хочется менять, утеплить жилье можно так:
Кроме этого следует проверить, заходит ли холод через замки, порог и другие места. От источников пропускания холодного воздуха следует избавляться.
Для утепления нужно сделать следующий алгоритм действий.
Для утепления металлической двери схема примерно одинакова.
Раньше мы рассказывали, как утеплить деревянные окна на зиму.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.