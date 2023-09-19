Це зменшить суму у платіжках! Як утеплити вхідні двері — доступні способи для різних матеріалів

Незабаром настане зима, а тому саме час подбати про енергоефективність житла. Якісно утеплені вікна, двері, підлога та стіни можуть заощадити на опаленні не одну тисячу гривень за сезон, а також, у разі чого, врятувати від холодів під час блекауту.
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, чим можна утеплити вхідні двері, які матеріали використати і як саме це зробити.
Утеплення, як відомо, підвищує теплоізоляцію та зменшує втрати тепла. Зробити це можна багатьма способами — від простих і бюджетних до масштабних.
Найпростішим варіантом є встановлення додаткових дверей, якщо така можливість є. Так зменшиться вихід тепла з будинку чи квартири.
Якщо у тебе дерев’яні або металеві двері, які не хочеться замінювати, утеплити житло можна так:
Крім цього варто перевірити, чи заходить холод крізь замки, поріг тощо. Джерел пропускання холодного повітря варто позбуватися.
Для утеплення потрібно зробити такий алгоритм дій.
Для утеплення металевих дверей схема приблизно однакова.
Раніше ми розповідали, як утеплити дерев’яні вікна на зиму.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.