Це зменшить суму у платіжках! Як утеплити вхідні двері — доступні способи для різних матеріалів

Незабаром настане зима, а тому саме час подбати про енергоефективність житла. Якісно утеплені вікна, двері, підлога та стіни можуть заощадити на опаленні не одну тисячу гривень за сезон, а також, у разі чого, врятувати від холодів під час блекауту.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, чим можна утеплити вхідні двері, які матеріали використати і як саме це зробити.

Як утеплити вхідні двері: доступні та прості способи утеплення

Утеплення, як відомо, підвищує теплоізоляцію та зменшує втрати тепла. Зробити це можна багатьма способами — від простих і бюджетних до масштабних.

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Найпростішим варіантом є встановлення додаткових дверей, якщо така можливість є. Так зменшиться вихід тепла з будинку чи квартири.

Якщо у тебе дерев’яні або металеві двері, які не хочеться замінювати, утеплити житло можна так:

загерметизувати щілини монтажною піною;

обклеїти двері ущільнювальними стрічками;

встановити теплоізоляційну плівку;

наклеїти/прибити шар поролону, пінопласту, пінополіуретану, пінополістиролу, ековати.

Крім цього варто перевірити, чи заходить холод крізь замки, поріг тощо. Джерел пропускання холодного повітря варто позбуватися.

Для утеплення потрібно зробити такий алгоритм дій.

Вимий та прибери зайве, що може бути на дверях. Зніми полотно дверей з одного боку. Зріж старе покриття. Вибери матеріал для утеплення, виріж необхідну кількість, поклей його або прибий до дверей у залежності від виду. На матеріал, що утеплює, прибий оббивний — тканину. Для цього знадобиться будівельний степлер або тонкі цвяхи. Набий рейки за периметром дверей. Встанови зняту половину полотна дверей. Двері мають відкриватися та закриватися без проблем, щілин тощо. Якщо через нижній отвір під дверима проходить холод — встанови поріг. Для цього використай дощечку відповідного розміру.

Для утеплення металевих дверей схема приблизно однакова.

Заміряй комірки у дверях та виріж необхідну кількість утеплювального матеріалу. Якщо комірок немає, їх можна зробити самостійно з дерев’яних брусків та саморізів. Зніми полотно дверей з одного боку. Прикріпи утеплювальний матеріал за допомогою будівельного степлера, рідких або звичайних цвяхів. Використай монтажну піну для щілин та стиків. Після цього шар утеплення закрий будь-яким доступним матеріалом: тканиною, гіпсокартоном, ДСП чи фанерою. Встанови друге полотно дверей. Утепли дверну коробку рідкими чи м’якими засобами — монтажною піною, мінеральною чи ековатою. Перевір, чи зручно закриваються та відкриваються двері, а також, чи немає щілин.

Раніше ми розповідали, як утеплити дерев’яні вікна на зиму.

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