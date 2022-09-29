Легко и просто: как восстановить пенсионные выплаты после их заморозки из-за войны

Некоторые пенсионеры жалуются на то, что им не приходят пенсионные выплаты. Возможно, корень проблемы — в замораживании выплат.

Пенсия перестают начислять тогда, когда пенсионер не забирает ее больше шести месяцев.

Как возобновить пенсионные выплаты, которые прекратились из-за оккупации или если вы выехали за границу и не успели оформить выплату пенсии на карту?

Читай, как возобновить выплату пенсии после ее заморозки в нашем материале.

Как возобновить пенсионные выплаты

Сейчас пенсионные фонды не работают в некоторых районах Луганска, Донецка и АР Крым.

В связи з этим выплата пенсий не осуществляется.

Если переселенцу после переезда на контролируемую украинскими военными часть страны не приходит пенсия, нужно обратиться в пенсионный фонд.

Для того чтобы получить свои деньги, нужно зарегистрироваться здесь и получить специальную справку о взятии на учет ВПЛ. После этого тебе нужно обратиться в ближайшее управление ПФУ.

Какие документы нужны для возобновления пенсии

Уже семь лет подряд в Украине используют специальные платежные карты для ВПЛ для начисления пенсии.

Для пенсионеров эта карта также заменяет электронное пенсионное удостоверение.

Как пенсионерам восстановить пенсионные выплаты: документы

Сначала необходимо открыть счет в Ощадбанке. Для этого понадобятся следующие документы:

паспорт (оригинал и копия);

идентификационный номер (оригинал и копия);

справка ВПЛ.

Для получения специальной платежной карты и восстановления пенсии ВПЛ необходимо прийти в ближайшее отделение ПФУ и принести с собой папку документов.

Как пенсионерам восстановить пенсионные выплаты: что делать после открытия счета в Ощадбанке

После того как ты откроешь счет в Ощадбанке, тебе дадут документ с реквизитами открытого счета для передачи в Пенсионный фонд.

После этого нужно обратиться в ближайшее отделение ПФУ со списком документов.

С собой нужно взять:

заявление о запросе пенсионного дела (если пенсионер изменил фактическое место жительства или впервые обращается в Пенсионный фонд для возобновления выплаты пенсии), заполняется прямо в Пенсионном фонде;

оригинал и копию паспорта гражданина Украины;

оригинал и копию справки о присвоении идентификационного налогового номера;

оригинал и копию справки о взятии на учет ВПЛ;

оригинал и копию пенсионного удостоверения;

заявление о перечислении пенсии на счет в АО Ощадбанк (оформляется в отделении государственного банка Ощадбанк при открытии счета);

фотографию размером 30 х 25 мм.

Только сам пенсионер может подать документы для получения пенсии в Украине.

За него этого не могут сделать родственники или друзья.

Как возобновить пенсионные выплаты после их заморозки из-за военных действий

Если пенсионер — недееспособный, за него оформить документы может опекун.

Пенсионеры старше 80 лет, а также инвалиды первой и второй группы, которые нуждаются в уходе, могут подать заявления онлайн (по телефону). Для этого нужно позвонить в ПФУ по номеру: 0-800-503-753 или (044) 281-08-70.

Многие украинские пенсионеры интересуются, кому и на сколько повысят пенсию с октября 2022 года. Узнай точные суммы повышений.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!