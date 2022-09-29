Легко и просто: как восстановить пенсионные выплаты после их заморозки из-за войны

Некоторые пенсионеры жалуются на то, что им не приходят пенсионные выплаты. Возможно, корень проблемы — в замораживании выплат.
Пенсия перестают начислять тогда, когда пенсионер не забирает ее больше шести месяцев.
Как возобновить пенсионные выплаты, которые прекратились из-за оккупации или если вы выехали за границу и не успели оформить выплату пенсии на карту?
Читай, как возобновить выплату пенсии после ее заморозки в нашем материале.
Сейчас пенсионные фонды не работают в некоторых районах Луганска, Донецка и АР Крым.
В связи з этим выплата пенсий не осуществляется.
Если переселенцу после переезда на контролируемую украинскими военными часть страны не приходит пенсия, нужно обратиться в пенсионный фонд.
Для того чтобы получить свои деньги, нужно зарегистрироваться здесь и получить специальную справку о взятии на учет ВПЛ. После этого тебе нужно обратиться в ближайшее управление ПФУ.
Уже семь лет подряд в Украине используют специальные платежные карты для ВПЛ для начисления пенсии.
Для пенсионеров эта карта также заменяет электронное пенсионное удостоверение.
Сначала необходимо открыть счет в Ощадбанке. Для этого понадобятся следующие документы:
Для получения специальной платежной карты и восстановления пенсии ВПЛ необходимо прийти в ближайшее отделение ПФУ и принести с собой папку документов.
После того как ты откроешь счет в Ощадбанке, тебе дадут документ с реквизитами открытого счета для передачи в Пенсионный фонд.
После этого нужно обратиться в ближайшее отделение ПФУ со списком документов.
С собой нужно взять:
Только сам пенсионер может подать документы для получения пенсии в Украине.
За него этого не могут сделать родственники или друзья.
Если пенсионер — недееспособный, за него оформить документы может опекун.
Пенсионеры старше 80 лет, а также инвалиды первой и второй группы, которые нуждаются в уходе, могут подать заявления онлайн (по телефону). Для этого нужно позвонить в ПФУ по номеру: 0-800-503-753 или (044) 281-08-70.
Многие украинские пенсионеры интересуются, кому и на сколько повысят пенсию с октября 2022 года. Узнай точные суммы повышений.
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