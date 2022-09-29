Легко і просто: як відновити пенсійні виплати після їх заморожування через війну

Багато пенсіонерів скаржаться на те, що їм не надходять пенсійні виплати. Можливо, корінь проблеми — у заморожуванні виплат.

Пенсію припиняють нараховувати тоді, коли пенсіонер не забирає її понад шість місяців.

Як відновити пенсійні виплати, які припинилися через окупацію або якщо ви виїхали за кордон і не встигли оформити виплату пенсії на картку?

Читай, як відновити виплату пенсії після її заморожування, у нашому матеріалі.

Як відновити пенсійні виплати

Наразі пенсійні фонди не працюють у деяких районах Луганська, Донецька та АР Крим.

Через це виплата пенсій не здійснюється.

Якщо переселенцю після переїзду на контрольовану українськими військовими частину країни не надходить пенсія, треба звернутися до пенсійного фонду.

Для того, щоб отримати свої гроші, потрібно зареєструватися тут та отримати спеціальну довідку про взяття на облік ВПО.

Після цього тобі потрібно прийти до найближчого управління ПФУ.

Які документи потрібні для відновлення пенсії

Вже сім років поспіль в Україні використовують спеціальні платіжні картки для ВПО для нарахування пенсії.

Для пенсіонерів ця картка також замінює електронне пенсійне посвідчення.

Як пенсіонерам відновити пенсійні виплати: документи

Спочатку необхідно відкрити рахунок в Ощадбанку. Для цього знадобляться такі документи:

паспорт (оригінал та копія);

ідентифікаційний номер (оригінал та копія);

довідка ВПО.

Для отримання спеціальної платіжної картки та відновлення пенсії ВПО необхідно прийти до найближчого відділення ПФУ та принести з собою папку документів.

Як пенсіонерам відновити пенсійні виплати: що робити після відкриття рахунку в Ощадбанку

Після того, як ти відкриєш рахунок в Ощадбанку, тобі дадуть документ із реквізитами відкритого рахунку. Його слід передати до Пенсійного фонду.

Для цього потрібно піти до найближчого відділення ПФУ зі списком документів.

З собою треба взяти:

заяву про запит пенсійної справи (якщо пенсіонер змінив фактичне місце проживання або вперше звертається до Пенсійного фонду для поновлення виплати пенсії), заповнюється прямо в ПФ;

оригінал та копію паспорта громадянина України;

оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

оригінал та копію довідки про взяття на облік ВПО;

оригінал та копію пенсійного посвідчення;

заяву про перерахування пенсії на рахунок в АТ Ощадбанк (оформлюється у відділенні державного банку Ощадбанк під час відкриття рахунку);

фотографію розміром 30 х 25 мм.

Тільки сам пенсіонер може подати документи на отримання пенсії в Україні. За нього це не можуть зробити родичі чи друзі.

Як відновити пенсійні виплати після їх заморожування через воєнні дії

Якщо пенсіонер — недієздатний, за нього оформити документи може опікун.

Пенсіонери старше 80 років та інваліди першої та другої групи, які потребують догляду, можуть подати заяви онлайн (телефоном). Для цього потрібно зателефонувати до ПФУ за номером: 0-800-503-753 або (044) 281-08-70.

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