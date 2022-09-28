Только до 1 октября: как ВПЛ подать повторное заявление на получение денежных выплат

Известно, что до 1 октября 2022 года продолжается прием повторных заявок на выплаты от ВПЛ.

Сейчас такая помощь составляет 2000 грн для взрослых и детей, а для лиц с инвалидностью — 3000 грн.

Это ежемесячные выплаты, действующие на период военного положения.

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Как ВПЛ подать повторное заявление на получение выплат и какие существуют ограничения

В марте и апреле 2022 года государственные выплаты получали все зарегистрированные ВПЛ. С мая правила изменились.

Правительство ограничило категорию украинцев, которым оказывается денежная помощь.

Эти перемены будут действовать и осенью. 2000–3000 грн получат осенью 2022 года:

граждане, перемещенные на территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им также прекращаются.

Как ВПЛ подать повторное заявление на денежную помощь

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики через Ощадбанк ежемесячно до 3, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Перед тем как средства перечислят на твою карту, осуществляется три процесса:

подача заявки — ты делаешь это лично через приложение Дія или Управление труда и социальной защиты населения (можно послать заявление по почте в удобный орган соцзащиты);

выплата средств производится твоим банком;

если после оформления статуса через Дію ты не получил(-а) государственную помощь, то следует обратиться в отдел денежных выплат и компенсаций.

Как ВПЛ подать повторное заявление на денежную помощь: как ускорить рассмотрение заявления

Если внутренне перемещенное лицо подало заявление до 30 апреля 2022 года и не получило помощи, эта помощь предоставляется за период, когда человек имел на нее право на основании перечня ВПЛ, сформированного Минцифры для Минсоцполитики.

Для ускорения рассмотрения этих заявлений переданный перечень распределяется между региональными подразделениями социальной защиты.

Далее регионы, получив такой перечень, работают с заявителями по уточнению некорректных данных, по которым ранее не было возможности проработать обращение без участия человека.

Эта работа продолжается на постоянной основе до полного исчерпания перечня.

Впрочем, для ускорения процесса внутренне перемещенные лица имеют право еще раз обратиться в орган соцзащиты населения.

Для того чтобы ВПЛ получить денежную помощь, необходимо прийти в орган соцзащиты и написать заявление от руки (можно отправить и почтой).

После этого подтверди факт наличия в Дії предыдущего заявления. Через пять – десять дней деньги придут на карту.

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