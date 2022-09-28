Тільки до 1 жовтня: як ВПО подати повторну заяву на отримання грошових виплат

Відомо, що до 1 жовтня 2022 року триває прийом повторних заявок на виплати від ВПО.

Нині така допомога становить 2000 грн для дорослих і для дітей, а для осіб з інвалідністю — 3000 грн.

Це щомісячні виплати, які діють на період воєнного стану.

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Як ВПО подати повторну заяву на отримання виплат і які існують обмеження

У березні та квітні 2022 року державні виплати отримували усі зареєстровані ВПО.

З травня правила змінились. Уряд обмежив категорію українців, яким надається грошова допомога. Ці зміни діятимуть і восени.

2000–3000 грн отримають восени 2022 року:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм також припиняються.

ЯК ВПО подати повторну заяву на грошову допомогу

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики через АТ Ощадбанк щомісяця до 3, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Перед тим як кошти перерахують на твою картку, здійснюється три процеси:

подача заявки — ти робиш це самостійно через застосунок Дія або Управління праці та соціального захисту населення (можна надіслати заяву поштою до зручного органу соцзахисту);

виплату коштів здійснює твій банк;

якщо після оформлення статусу через Дію ти не отримав(-ла) державну допомогу, то варто звернутися до відділу грошових виплат і компенсацій.

ЯК ВПО подати повторну заяву на грошову допомогу: як пришвидшити розгляд заяви

Якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву до 30 квітня 2022 року та не отримала допомогу, ця допомога надається за період, коли людина мала на неї право на підставі переліку ВПО, сформованого Мінцифри для Мінсоцполітики.

Для пришвидшення розгляду цих заяв переданий перелік розподіляється між регіональними підрозділами соціального захисту.

Далі регіони, отримавши такий перелік, працюють з заявниками щодо уточнення некоректних даних, через які раніше не було можливості опрацювати звернення без участі людини.

Ця робота триває на постійній основі, до повного вичерпання переліку.

Втім, для пришвидшення процесу внутрішньо переміщені особи мають право ще раз звернутися до органу соцзахисту населення.

Для цього потрібно до 1 жовтня цього року прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

При цьому треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача та підтвердити факт подання через Дію попередньої заяви, що була ще навесні (наприклад скріншот).

Протягом десяти днів з дати надходження заяви буде призначена допомога.

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