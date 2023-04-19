Какая пенсия по инвалидности 3 группы в 2023 году: сумма

В Украине пенсию по инвалидности назначают тем, у которых установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяет орган медико-социальной экспертизы.
Об этом пишут в пресс-службе ПФУ. Какая пенсия по инвалидности 3 группы — читай в материале.
Бюджет на этот год государство закладывало в условиях полномасштабной войны.
Из-за этого главный приоритет на 2023 год — оборона Украины. После него уже идет социальная составляющая.
Из-за этого главный приоритет на 2023 год — оборона Украины. После него уже идет социальная составляющая.
Минимальные выплаты при наличии у мужчин 35 лет страхового стажа, а у женщин 30 лет — в размере прожиточного минимума (2093 грн).
Для правильного расчета необходимо определить индивидуальный коэффициент страхового стажа (в зависимости от месяцев стажа) и к нему добавить коэффициент зарплаты, поделив ее на величину средней зарплаты в Украине за соответствующее количество месяцев.
Такими подсчетами занимаются органы ПФУ, которые рассчитывают стаж в месяцах и выделяют условия начисления.
Пенсия зависит от того, какая у тебя группа. Например, лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до десяти лет, зависимо от возраста определения инвалидности, получают 100% размера пенсии по возрасту.
Люди со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту. Но лица с 3 группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту.
Люди со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту. Но лица с 3 группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту.
Точная сумма зависит не только от группы, но и от того, какой у тебя стаж. То есть конечная сумма выплат рассчитывается индивидуально.
Лицам с инвалидностью, которые получили ее в результате войны (3 группа) получают 60% сумм денежного довольствия.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью 3 группы в результате войны не может быть ниже 7534,80 грн (2093 х 360%).
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью 3 группы в результате войны не может быть ниже 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсия по инвалидности 3 группы пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы — от 4218 грн.
Читай о том, как рассчитать пенсию самостоятельно.
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