Яка пенсія по інвалідності 3 групи у 2023 році: сума

В Україні пенсію по інвалідності призначають тим, у кого встановлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначає орган медико-соціальної експертизи.
Про це пишуть у пресслужбі ПФУ. Яка пенсія за інвалідність 3 групи — читай у матеріалі.
Бюджет цього року держава закладала за умов повномасштабної війни.
Через це пріоритетом на 2023 рік стала оборона України. Після неї вже йде соціальна складова.
Через це пріоритетом на 2023 рік стала оборона України. Після неї вже йде соціальна складова.
Мінімальні виплати за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а у жінок 30 років — у розмірі прожиткового мінімуму (2093 грн).
Для правильного розрахунку необхідно визначити індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від місяців стажу) та до нього додати коефіцієнт зарплати, поділивши її на розмір середньої зарплати в Україні за відповідну кількість місяців.
Такими підрахунками займаються органи ПФУ, які розраховують стаж у місяцях та виділяють умови нарахування.
Пенсія залежить від того, яка в тебе група. Наприклад, особи з 1-ю групою та страховим стажем від одного до десяти років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком.
Люди з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком. Але особи з 3 групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком.
Люди з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком. Але особи з 3 групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком.
Точна сума залежить не лише від групи, а й від того, який у тебе стаж. Тобто кінцева сума виплат розраховується індивідуально.
Особи з інвалідністю, які отримали її в результаті війни (3 група), отримують 60% від суми грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю 3 групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7534,80 грн (2093 х 360%).
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю 3 групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7534,80 грн (2093 х 360%).
Пенсія з інвалідності 3 групи постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — від 4218 грн.
Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.
Не пропусти наші наступні матеріали, підписуйся на Telеgram-канал.