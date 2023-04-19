Яка пенсія по інвалідності 3 групи у 2023 році: сума

В Україні пенсію по інвалідності призначають тим, у кого встановлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначає орган медико-соціальної експертизи.

Про це пишуть у пресслужбі ПФУ. Яка пенсія за інвалідність 3 групи — читай у матеріалі.

Пенсія у 2023 році: головні зміни

Бюджет цього року держава закладала за умов повномасштабної війни.

Через це пріоритетом на 2023 рік стала оборона України. Після неї вже йде соціальна складова.

Мінімальні виплати за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а у жінок 30 років — у розмірі прожиткового мінімуму (2093 грн).

Для правильного розрахунку необхідно визначити індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від місяців стажу) та до нього додати коефіцієнт зарплати, поділивши її на розмір середньої зарплати в Україні за відповідну кількість місяців.

Такими підрахунками займаються органи ПФУ, які розраховують стаж у місяцях та виділяють умови нарахування.

Яка пенсія в осіб з інвалідністю 3-ї групи

Пенсія залежить від того, яка в тебе група. Наприклад, особи з 1-ю групою та страховим стажем від одного до десяти років, залежно від віку визначення інвалідності, отримують 100% розміру пенсії за віком.

Люди з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком. Але особи з 3 групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком.

Точна сума залежить не лише від групи, а й від того, який у тебе стаж. Тобто кінцева сума виплат розраховується індивідуально.

Мінімальні виплати з інвалідності у 2023 році:

І група — 2 300 грн;

для незайнятих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 100 грн;

для зайнятих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 093 грн.

Яка пенсія за інвалідність 3 групи

Особи з інвалідністю, які отримали її в результаті війни (3 група), отримують 60% від суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю 3 групи внаслідок війни не може бути нижчою за 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсія з інвалідності 3 групи постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — від 4218 грн.

Читай про те, як розрахувати пенсію самостійно.

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