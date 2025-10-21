Для тебя Экономия

Когда придут детские выплаты в ноябре 2025 в Украине: о графике, задержках и начислениях

Ольга Петухова, редактор сайта 21 октября 2025, 16:40 2 мин.
