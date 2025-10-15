Когда в Днепре включат отопление в 2025 году: что планируют власти

Россияне ставят целью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Накануне отопительного сезона они значительно усилили свои атаки.

Как это отразится на подаче тепла, в частности в Днепре, и когда там планируют включить отопление — узнай из материала.

Когда в Днепре включат отопление на сезон 2025-2026

Недавно Кабмин Украины опубликовал постановление, которое будто бы устанавливало даты отопительного сезона — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Но быстро выяснилось, что это было неверное толкование. Министерство энергетики объяснило: на самом деле документ касался лишь продления фиксированных цен на газ для населения на этот период.

А вот когда на самом деле начнут включать батареи — решают местные органы власти, ориентируясь на температуру за окном.

По стандартным нормам, тепло в домах Днепра должно появиться, если в течение трёх дней подряд термометр показывает меньше +8°C.

Готов ли Днепр к отопительному сезону 2025-2026

В Днепре к старту отопительного сезона готовы на 99 %, сообщают на официальном портале городского совета Днепра.

В этом году в городе уже отремонтировали котельную в Чечеловском районе и обновили центральный тепловой пункт. А также отремонтировали теплообменники и проверили работу насосной группы.

Однако мэр Днепра Борис Филатов в социальных сетях подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов энергосистема Украины находится на грани катастрофы, и поэтому начинать отопительный сезон стоит как можно позже:

“Да, решение о начале подачи тепла принадлежит местному самоуправлению, и мы руководствуемся чёткими нормативными актами. Тем не менее, понимая глубину проблематики нынешней ситуации, нам нужно объединиться”.

“Отопительный сезон должен начаться как можно позже. И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране”, — отметил мэр Днепра Филатов.

Итак, когда конкретно включат отопление в Днепре — пока остаётся под вопросом.

