Коли у Дніпрі включать опалення у 2025 році: що планує влада

Росіяни ставлять за мету знищити енергетичну інфраструктуру України. Напередодні опалювального сезону вони значно посилили свої атаки.

Як це позначиться на подачі тепла, зокрема у Дніпрі, і коли там планують ввімкнути опалення — дізнайся з матеріалу.

Коли в Дніпрі включать опалення на сезон 2025-2026

Нещодавно Кабмін України опублікував постанову, яка ніби встановлювала дати опалювального сезону — з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026-го.

Але швидко з’ясувалося, що то була невірна інтерпретація. Міністерство енергетики пояснило: насправді документ стосувався лише продовження фіксованих цін на газ для населення на цей період.

А от коли насправді почнуть вмикати батареї — вирішують місцеві органи влади, орієнтуючись на температуру за вікном.

За стандартними нормами, тепло в домівках в Дніпрі мало б з’явитися, якщо протягом трьох днів поспіль термометр показує менше +8°C.

Чи готовий Дніпро до опалювального сезону 2025-2026

У Дніпрі до старту опалювального сезону готові майже на 99 %, про це повідомляють на офіційному порталі міської ради Дніпра.

Цього року в місті вже відремонтували котельню в Чечелівському районі та оновили центральний тепловий пункт. А також відремонтували теплообмінники і перевірили роботу насосної групи.

Проте мер Дніпра Борис Філатов у соцмережах наголосив, що через постійні обстріли енергосистема України перебуває на межі катастрофи, і тому почати опалювальний сезон варто якомога пізніше:

“Так, рішення про початок подачі тепла належить місцевому самоврядуванню і керуємося ми чіткими нормативними актами. Утім, розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації нам треба обʼєднатися”.

“Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні”, — зазначив мер Дніпра Філатов.

Тож, коли увімкнуть опалення в Дніпрі — поки лишається під питанням.

