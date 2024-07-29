Пенсию сократят на 20%? В ПФУ объяснили, кому из пенсионеров снизят выплаты

Не секрет, что в Украине крайне низкие пенсии. Все связано с состоянием экономики, войной и другими неприятными факторами. Ко всему в ПФУ сообщили, что некоторым пенсионерам могут сократить пенсии на 20%! В нашем материале рассказываем, с кем это может произойти.

Кому сократят пенсию на 20%: в ПФУ объяснили решение

Пенсионный фонд Украины опубликовал объяснение, кому и за что могут сократить пенсионные выплаты. Имеются в виду те пенсионеры, которые работают и не сообщают об этом в Пенсионный фонд.

В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органам Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч. 2 ст. 16 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Если пенсионеры не сообщают о трудоустройстве или увольнении с работы или сообщают несвоевременно — получают выплаты незаконно, и их необходимо будет вернуть.

Пенсионеры имеют возможность заплатить штраф в размере 20% добровольно, или же его будут взимать через суд.

Когда пенсионеры сообщают об увольнении, то имеют право на повышение пенсии и надбавки. Им проводят перерасчет пенсий, когда повышается прожиточный минимум.

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Пенсионеры, у которых открыт ФЛП, но не нет дохода, не могут считаться неработающими и претендовать на повышение пенсий. Сначала нужно закрыть ФЛП. До того момента ПФУ считает таких пенсионеров трудоустроенными.

Чтобы сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении, нужно подать соответствующее заявление и документы офлайн или онлайн.

Раньше мы рассказывали, какими будут пенсии у ФЛП.

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