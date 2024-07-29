Пенсію скоротять на 20%? У ПФУ пояснили, кому з пенсіонерів зменшать виплати

Не є секретом, що в Україні вкрай низькі пенсії. Усе пов’язано зі станом економіки, війною та іншими неприємними чинниками. До всього, у ПФУ повідомили, що деяким пенсіонерам можуть скоротити пенсії на 20%! У нашому матеріалі розповідаємо, з ким це може статися.

Кому скоротять пенсію на 20%: у ПФУ пояснили рішення

Пенсійний фонд України опублікував пояснення, кому і за що можуть скоротити пенсійні виплати. Маються на увазі ті пенсіонери, які працюють і не повідомляють про це Пенсійний фонд.

У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься у ч. 2 ст. 16 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо пенсіонери не повідомляють про працевлаштування чи звільнення з роботи або ж повідомляють невчасно — отримують виплати незаконно, і їх необхідно буде повернути.

Пенсіонери мають можливість сплатити штраф у розмірі 20% добровільно, або ж його стягуватимуть через суд.

Коли ж пенсіонери повідомляють про звільнення, то мають право на підвищення пенсії та надбавки. Їм проводять перерахунок пенсій, коли підвищується прожитковий мінімум.

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Пенсіонери, які мають ФОП, але не мають доходу, не можуть вважатися такими, що не працюють і претендувати на підвищення пенсій. Спершу слід закрити ФОП. До того моменту ПФУ вважає таких пенсіонерів працевлаштованими.

Щоб повідомити у Пенсійний фонд про працевлаштування чи звільнення, потрібно подати відповідну заяву та документи офлайн чи онлайн.

Раніше ми розповідали, якими будуть пенсії у ФОП.

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