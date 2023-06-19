Экономия

Снова перемены? Какой курс доллара и евро в обменниках Украины сегодня

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июня 2023, 14:35
курс валют
Фото: Pexels

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