Снова перемены? Какой курс доллара и евро в обменниках Украины сегодня

Понедельник приносит нам не только новую рабочую неделю, но и неожиданные изменения на валютном рынке.
19 июня Национальный банк Украины изменил курс гривны к евро на уровне 40,08 грн, что превышает предыдущий на 52 копейки.
Что же касается доллара, то его стоимость остается стабильной — 36,57 грн.
По данным Министерства финансов Украины, 19 июня средний курс евро по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс доллара к гривне в банках Украины:
Средний курс злотого по отношению к гривне в банках Украины:
покупка — 8,7 грнпродажа — 9,1 грнкурс НБУ — 8,97 грн
Средний курс английского фунта к гривне в банках Украины:
покупка — 45,3 грнпродажа — 47,8 грнкурс НБУ — 46,9 грн
В то же время, первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что украинская экономика уже некоторое время мигрирует в еврозону. Читай, какая валюта будет преобладать в украинских сбережениях в таком случае.
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