Снова перемены? Какой курс доллара и евро в обменниках Украины сегодня

Понедельник приносит нам не только новую рабочую неделю, но и неожиданные изменения на валютном рынке.

19 июня Национальный банк Украины изменил курс гривны к евро на уровне 40,08 грн, что превышает предыдущий на 52 копейки.

Что же касается доллара, то его стоимость остается стабильной — 36,57 грн.

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Официальный курс валют в Украине 19 июня

По данным Министерства финансов Украины, 19 июня средний курс евро по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 40,25 грн

продажа — 40,86 грн

курс НБУ — 40,08 грн

Средний курс доллара к гривне в банках Украины:

покупка — 36,85 грн

продажа — 37,3 грн

курс НБУ — 36,57 грн

Средний курс злотого по отношению к гривне в банках Украины:

покупка — 8,7 грн

продажа — 9,1 грн

курс НБУ — 8,97 грн

Средний курс английского фунта к гривне в банках Украины:

покупка — 45,3 грн

продажа — 47,8 грн

курс НБУ — 46,9 грн

Курс валют в банках Украины

В то же время, первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что украинская экономика уже некоторое время мигрирует в еврозону. Читай, какая валюта будет преобладать в украинских сбережениях в таком случае.

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