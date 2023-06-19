І знову зміни? Який курс долара та євро в обмінниках України сьогодні

Понеділок приносить нам не лише новий робочий тиждень, але й несподівані зміни на валютному ринку.
19 червня Національний банк України змінив курс гривні до євро на рівні 40,08 грн, що перевищує попередній на 52 копійки.
Що ж стосується долара, то його вартість наразі зберігається стабільною — 36,57 грн.
За даними Міністерства фінансів України, 19 червня середній курс євро до гривні в банках України становить:
Середній курс долара до гривні в банках України:
Середній курс злотого до гривні в банках України:
Середній курс англійського фунта до гривні в банках України:
Водночас, перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що українська економіка вже певний час мігрує у єврозону. Читай, яка валюта буде переважати в українських збереженнях у такому разі.
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