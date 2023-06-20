Будет ли сохранятся стабильность? Какой курс доллара и евро в банках и обменниках Украины сегодня

Людей, которые привыкли держать сбережения в иностранной валюте, всегда интересует их курс. Также курс доллара и евро влияет на цены на разные товары и услуги. Мы расскажем о курсе валют в Украине 20 июня 2023 года и о возможных прогнозах.
По данным сайта Минфин, 20 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс евро к гривне:
Средний курс злотого к гривне:
Средний курс английского фунта к гривне:
Начальник департамента казначейства одного из банков Тарас Лесовой сказал для Obozrevatel, что в течение недели (19-25 июня) на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Курсовые рамки не изменятся: доллар будет стоить 37-38 грн, евро — 40-41 грн.
Мы советуем покупать валюту в официальных банках, чтобы не встретить аферистов и фальшивых купюр. Ранее мы рассказывали, как проверить доллары на подлинность.
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