Будет ли сохранятся стабильность? Какой курс доллара и евро в банках и обменниках Украины сегодня

Людей, которые привыкли держать сбережения в иностранной валюте, всегда интересует их курс. Также курс доллара и евро влияет на цены на разные товары и услуги. Мы расскажем о курсе валют в Украине 20 июня 2023 года и о возможных прогнозах.

Официальный курс валют в Украине 20 июня 2023

По данным сайта Минфин, 20 июня средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 36,8500 грн;

продажа — 37,3000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

наличный, продажа — 37,26 грн;

наличный, покупка — 37,2 грн.

Средний курс евро к гривне:

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покупка — 40,2250 грн;

продажа — 40,9000 грн;

курс НБУ — 39,9384 грн;

наличный, продажа — 40,80 грн;

наличный, покупка — 40,65 грн.

Средний курс злотого к гривне:

покупка — 8,8000 грн;

продажа — 9,1500 грн;

курс НБУ — 8,9616 грн;

наличный, продажа — 9,12 грн;

наличный, покупка — 9,00 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 45,3000 грн;

продажа — 47,500 грн;

курс НБУ — 46,8462 грн;

наличный, продажа — 47,50 грн;

наличный, покупка — 46,63 грн.

Курс доллара в банках Украины

Курс валют в обменных пунктах

Начальник департамента казначейства одного из банков Тарас Лесовой сказал для Obozrevatel, что в течение недели (19-25 июня) на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Курсовые рамки не изменятся: доллар будет стоить 37-38 грн, евро — 40-41 грн.

Мы советуем покупать валюту в официальных банках, чтобы не встретить аферистов и фальшивых купюр. Ранее мы рассказывали, как проверить доллары на подлинность.

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