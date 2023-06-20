Економія

Чи зберігатиметься стабільність? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України сьогодні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Червня 2023, 11:00
Курс валют на 20.06.2023 в Україні: курс долара та євро
Фото: Pexels

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