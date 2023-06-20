Чи зберігатиметься стабільність? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України сьогодні

Людей, які звикли тримати заощадження в іноземній валюті, завжди цікавить їхній курс. Також курс долара та євро впливає на ціни на різні товари та послуги.
Ми розповімо про курс валют в Україні 20 червня 2023 року та про можливі прогнози.
За даними сайту Мінфін, 20 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
Скриншот сайту Мінфін
Начальник департаменту казначейства одного з банків Тарас Лісовий сказав Obozrevatel, що протягом тижня (19-25 червня) на готівковому валютному ринку в Україні збережеться стабільна і прогнозована ситуація. Курсові рамки не зміняться: долар буде коштувати 37-38 грн, євро — 40-41 грн.
Ми радимо купувати валюту в офіційних банках, щоб не натрапити на аферистів та фальшиві купюри. Раніше ми розповідали, як перевірити долари на справжність.
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