Чи зберігатиметься стабільність? Який курс долара та євро в банках та обмінниках України сьогодні

Людей, які звикли тримати заощадження в іноземній валюті, завжди цікавить їхній курс. Також курс долара та євро впливає на ціни на різні товари та послуги.

Ми розповімо про курс валют в Україні 20 червня 2023 року та про можливі прогнози.

Офіційний курс валют в Україні 20 червня 2023

За даними сайту Мінфін, 20 червня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:

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купівля — 36,8500 грн;

продаж — 37,3000 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

готівковий, продаж — 37,26 грн;

готівка, купівля — 37,2 грн.

Середній курс євро до гривні:

купівля — 40,2250 грн;

продаж — 40,9000 грн;

курс НБУ — 39,9384 грн;

готівка, продаж — 40,80 грн;

готівковий, покупка — 40,65 грн.

Середній курс злотого до гривні:

купівля — 8,8000 грн;

продаж — 9,1500 грн;

курс НБУ — 8,9616 грн;

готівка, продаж — 9,12 грн;

готівка, купівля — 9,00 грн.

Середній курс англійського фунта до гривні:

купівля — 45,3000 грн;

продаж — 47,500 грн;

курс НБУ — 46,8462 грн;

готівковий, продаж — 47,50 грн;

готівка, купівля — 46,63 грн.

Курс долара в банках України

Курс валют в обмінних пунктах

Начальник департаменту казначейства одного з банків Тарас Лісовий сказав Obozrevatel, що протягом тижня (19-25 червня) на готівковому валютному ринку в Україні збережеться стабільна і прогнозована ситуація. Курсові рамки не зміняться: долар буде коштувати 37-38 грн, євро — 40-41 грн.

Ми радимо купувати валюту в офіційних банках, щоб не натрапити на аферистів та фальшиві купюри. Раніше ми розповідали, як перевірити долари на справжність.

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