Материальная помощь на оздоровление: что это такое, какая сумма и кто может получить

Наверное, ты когда-то слышал(-а) об оздоровительных выплатах. Это ежегодная одноразовая помощь, ее еще называют выплатами или материальной помощью на оздоровление.

Сотрудники бюджетных учреждений в Украине имеют право на получение этой помощи. Читай в материале, что такое материальная помощь на оздоровление и кто может ее получить.

Что такое материальная помощь на оздоровление

Материальная помощь на оздоровление — это социальная денежная выплата работникам, которые уходят в ежегодный отпуск. Согласно закону Украины О государственной службе, ее получают с ежегодным отпуском, но в законе название помощи упрощено — денежная помощь.

— Государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более продолжительный отпуск, с выплатой пособия в размере среднемесячной заработной платы, — говорится в законе.

Но единого документа, описывающего и регулирующего условия выплаты на оздоровление, нет. Если ты хочешь узнать, предусмотрены ли тебе оздоровительные, нужно обратиться к нормативной базе, предусмотренной для разных категорий работников.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно-педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Какая сумма материальной помощи на оздоровление

Следует заметить, что у каждой категории работников есть свои условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление.

Большинство работников бюджетных учреждений получают оздоровительные в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Если работник отработал неполное рабочее время, то размер помощи будет пропорционален отработанному времени.

В 2025 году помощь на оздоровление может предоставляться работникам, в частности бюджетникам, в размере, определяемом руководителем предприятия или законодательством (например, один должностной оклад для педагогов), но до 2025 года сумма не облагается НДФЛ и военным сбором, если она не превышает 4240 грн.

Как получить помощь на оздоровление

Оздоровительные выдаются только при оформлении ежегодного отпуска. Поэтому, чтобы получить помощь, нужно взять весь отпуск или его часть.

Отметим, что решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляется приказами работодателя. Поэтому нужно писать два заявления: на ежегодный отпуск и на получение материальной помощи.

Если ты интересуешься выплатой материальной помощи на оздоровление, лучше обратиться в соответствующий отдел на работе. Тебе расскажут, сможешь ли ты ее получить и что для этого нужно сделать.

Некоторые категории украинцев получают социальные выплаты. Раньше мы рассказывали о социальном отпуске на детей 2025: как получить без лишних хлопот.

