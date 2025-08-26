Для тебя Экономия

Материальная помощь на оздоровление: что это такое, какая сумма и кто может получить

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 августа 2025, 15:30
Матеріальна допомога на оздоровлення: правила та умови у 2024 році
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь