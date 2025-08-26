Для тебе Економія

Матеріальна допомога на оздоровлення: що це таке, яка сума та хто може отримати

Богдана Макалюк, журналістка сайту 26 Серпня 2025, 15:30
Матеріальна допомога на оздоровлення: правила та умови у 2024 році
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь