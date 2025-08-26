Матеріальна допомога на оздоровлення: що це таке, яка сума та хто може отримати

Напевно, ти колись чув (-ла) про оздоровчі виплати. Це щорічна одноразова допомога, її ще називають виплатами або матеріальною допомогою на оздоровлення.

Працівники бюджетних установ в Україні мають право на отримання цієї допомоги. Читай у матеріалі, що таке матеріальна допомога на оздоровлення та хто може її отримати.

Що таке матеріальна допомога на оздоровлення

Матеріальна допомога на оздоровлення — це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Згідно з законом України Про державну службу, її отримують зі щорічною відпусткою, але у законі назва допомоги спрощена — грошова допомога.

— Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати, — йдеться у законі.

Але єдиного документа, який описує та регулює умови виплати допомоги на оздоровлення, немає. Якщо ти хочеш дізнатися, чи передбачені тобі оздоровчі, треба звернутися до нормативної бази, передбаченої для різних категорій працівників.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Яка сума матеріальної допомоги на оздоровлення

Варто зауважити, що кожна категорія працівників має свої умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Більшість працівників бюджетних установ отримують оздоровчі у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Якщо працівник відпрацював неповний робочий час, то розмір допомоги буде пропорційний відпрацьованому часу.

У 2025 році допомога на оздоровлення може надаватися працівникам, зокрема бюджетникам, в розмірі, що визначається керівником підприємства або законодавством (наприклад, один посадовий оклад для педагогів), але до 2025 року сума не оподатковується ПДФО та військовим збором, якщо вона не перевищує 4240 грн.

Як отримати допомогу на оздоровлення

Оздоровчі видаються лише при оформленні щорічної відпустки. Тому, щоб отримати допомогу, треба взяти всю відпустку або її частину.

Зауваж, що рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Тому треба писати дві заяви: на щорічну відпустку та на отримання матеріальної допомоги.

Якщо ти цікавишся виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення, краще звернутися до відповідного відділу на роботі. Тобі розкажуть, чи зможеш ти її отримати та що для цього треба зробити.

