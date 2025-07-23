Соціальна відпустка на дітей 2025: як отримати без зайвих клопотів

Щоденна турбота про дітей — вагоме навантаження, яке потребує додаткового відпочинку, принаймні від офіційної роботи.

Хто, за законодавством України, має право на додаткову соціальну відпустку на дітей і всі нюанси її отримання — у матеріалі.

Соціальна відпустка на дітей до 15 років — хто має право взяти

Якщо ти виховуєш двох і більше дітей до 15 років, або у тебе дитина з інвалідністю, або ти сам (-а) дбаєш про дитину без підтримки другого з батьків — держава дає змогу хоча б трохи перепочити. Це вказано у ч. 1 ст. 19 Закону України Про відпустки. Щороку, без урахування свят, тобі має бути надано десять днів додаткової оплачуваної соціальної відпустки.

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Це також стосується тих, хто всиновив дитину, взяв під опіку, або доглядає повнолітню дитину з важкою інвалідністю (підгрупа А I групи), яка не може себе обслуговувати й потребує постійної допомоги.

Причому, якщо у тебе накладаються кілька таких підстав — наприклад, ти одинокий тато (або мама) двох дітей, і одна з них має інвалідність, — відпустка подовжується, але не більше ніж до 17 днів.

Але май на увазі: соціальна відпустка на дітей віком до 15 років протягом року дається лише одному з батьків. Це правило закріплене законом.

А ще є реалії, які диктує воєнний час. Якщо ти працюєш на критично важливому об’єкті — наприклад, забезпечуєш енергетичну сферу, транспорт, оборонну промисловість чи виконуєш завдання, пов’язані з мобілізацією, — роботодавець має право сказати: поки що ні. І це також законно.

Які документи потрібні для оформлення соціальної відпустки на дітей

Якщо у тебе двоє чи більше дітей до 15 років — просто зроби копії свідоцтв про народження.

Якщо ж дитина має інвалідність — додатково знадобляться документи, які підтверджують цей статус: пенсійне чи соціальне посвідчення або медичний висновок. Для усиновленої дитини необхідні: копія свідоцтва про народження і рішення суду про усиновлення.

Для батьків, що виховують дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи — знову ж таки, потрібні документи, які підтверджують не лише народження, а й інвалідність дитини на рівні МСЕК чи інших офіційних установ.

Для одиноких матерів, вдівців, розлучених, які виховують дітей самотужки набір документів для оформлення соціальної відпустки трохи ширший: довідки з РАЦСу, рішення суду, свідоцтва про смерть, паспорти, і навіть письмове підтвердження, що інший з батьків фактично не бере участі у вихованні.

Коли можна взяти соціальну відпустку на дітей до 15 років

Цю соціальну відпустку можна взяти в будь-який момент року. Причому неважливо, скільки часу ти вже відпрацював (-ла) на підприємстві чи в організації.

Але є умова: відпустка береться цілим шматком, не ділиться на частини.

І ще важливе: якщо дитина досягла граничного віку, що обмежує право на цю відпустку, або навіть якщо сталося страшне — дитина померла — ти все одно не втрачаєш право на соціальну відпустку в тому ж році. Маєш повне законне право на ці дні.

А якщо не встигаєш скористатися у поточному році — можна взяти соціальну відпустку пізніше, навіть через рік. Бо термінів давності для цієї пільги не встановлено.

До речі, право на соціальну відпустку стосується не лише основного місця роботи. Якщо працюєш за сумісництвом — бери її і на іншому місці роботи.

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