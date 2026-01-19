Оклады госслужащих в 2026 году: что изменится в начислении оплаты труда

Государственным бюджетом на 2026 год предусмотрено, что в органах государственной власти, где уже внедрили классификацию должностей, в этом году не будут применяться повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов, которые установлены специальными законами.

О этих и других изменениях в начислении заработной платы и окладах госслужащих в 2026 году — в материале.

Должностные оклады госслужащих 2026

Для начисления средств госслужащим в 2026 году сохраняется та же система оплаты труда, которая действовала в 2024–2025 годах, то есть оплата осуществляется на основе классификации должностей без дополнительных повышений.

Но в 2025 году Верховная Рада приняла два закона о реформе оплаты труда госслужащих:

закон №4282-IX, часть норм которого уже действует, а часть должна заработать с 1 января 2026 года;

закон №4322-IX, который до сих пор не подписан Президентом.

С 1 января 2026 года по закону №4282-IX минимальный должностной оклад госслужащего в органах с районной или городской юрисдикцией не может быть меньшим чем 2,5 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).

Также госорганы должны делиться по юрисдикции и типам для определения окладов.

Этот же закон позволяет Кабмину устанавливать дополнительные коэффициенты с учетом территориальных особенностей, а для работников судов и органов системы правосудия — еще и другие коэффициенты, в частности за счет спецфондов.

В то же время в бюджете-2026 указано, что прожиточный минимум для расчета должностных окладов (в том числе судей, прокуроров, налоговой и таможни) берется в размере, установленном состоянием на 31 декабря 2025 года.

Оклады госслужащих в 2026 году: законодательные основы

Как и в бюджете на 2025 год, предлагается применять нормы Закона О государственной службе относительно оплаты труда только в той части, которая не противоречит закону о бюджете.

Отдельно правительство предлагает, чтобы в 2026 году для должностей, где оклады должны были бы уменьшиться из-за изменения юрисдикции или типа органа, применялись параметры, которые действовали в 2025 году.

Это сделано для стабильной работы сектора безопасности и обороны, прокуратуры и Пенсионного фонда, для которых в 2025 году уже утверждены отдельные схемы окладов.

Также предлагается продлить до 31 декабря 2026 года право руководителей устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты за счет экономии фонда оплаты труда, но только для тех госорганов, которые еще не перешли на оплату труда по классификации должностей.

Для работников НАЗК, НАБУ и САП продолжаются условия оплаты труда, введенные в 2024–2025 годах, без учета классификации должностей.

Источник: Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы, Судово-юридическая газета.

