Оклади держслужбовців у 2026 році: що зміниться в нарахуванні оплати праці

Державним бюджетом на 2026 передбачено, що в органах державної влади, де вже запровадили класифікацію посад, цього року не будуть застосовувати підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів, які встановлені спеціальними законами.
Про ці та інші зміни в нарахуванні заробітної плати та оклади держслужбовців у 2026 році – у матеріалі.
Посадові оклади держслужбовців 2026
Для нарахування коштів держслужбовцям у 2026 році зберігається та сама система оплати праці, яка діяла у 2024–2025 роках, тобто оплата здійснюється на основі класифікації посад без додаткових підвищень.
