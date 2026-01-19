Для тебе Економія

Оклади держслужбовців у 2026 році: що зміниться в нарахуванні оплати праці

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Січня 2026, 13:30 3 хв.
оклади держслужбовців 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь