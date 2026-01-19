Оклади держслужбовців у 2026 році: що зміниться в нарахуванні оплати праці

Але у 2025 році Верховна Рада ухвалила два закони про реформу оплати праці держслужбовців:

закон №4282-ІХ, частина норм якого вже діє, а частина має запрацювати з 1 січня 2026 року;

закон №4322-ІХ, який досі не підписаний Президентом.

З 1 січня 2026 року за законом №4282-ІХ мінімальний посадовий оклад держслужбовця в органах із районною або міською юрисдикцією не може бути меншим за 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Також держоргани мають поділятися за юрисдикцією та типами для визначення окладів.

Цей же закон дозволяє Кабміну встановлювати додаткові коефіцієнти з урахуванням територіальних особливостей, а для працівників судів та органів системи правосуддя — ще й інші коефіцієнти, зокрема за рахунок спецфондів.

Водночас у бюджеті-2026 зазначено, що прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів (у тому числі суддів, прокурорів, податкової та митниці) береться у розмірі, встановленому станом на 31 грудня 2025 року (3 028 грн).

Читати на тему Посадові оклади держслужбовців 2025: чи відбулися суттєві зміни у зарплаті Читай, що відомо про схему посадових окладів для держслужбовців на 2025 рік.

Оклади держслужбовців у 2026 році: законодавчі основи

Як і в бюджеті на 2025 рік, пропонується застосовувати норми Закону “Про державну службу” щодо оплати праці лише в тій частині, яка не суперечить закону про бюджет.

Окремо уряд пропонує, щоб у 2026 році для посад, де оклади мали б зменшитися через зміну юрисдикції або типу органу, застосовувалися параметри, які діяли у 2025 році.

Це зроблено для стабільної роботи сектору безпеки і оборони, прокуратури та Пенсійного фонду, для яких у 2025 році вже затверджені окремі схеми окладів.

Також пропонується продовжити до 31 грудня 2026 року право керівників встановлювати додаткові стимулюючі виплати за рахунок економії фонду оплати праці, але лише для тих держорганів, які ще не перейшли на оплату праці за класифікацією посад.

Для працівників НАЗК, НАБУ та САП продовжуються умови оплати праці, запроваджені у 2024–2025 роках, без урахування класифікації посад.