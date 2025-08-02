Кредитная игла: как перестать жить в долг

Кредитные карты, обещают финансовую свободу и мгновенный доступ к деньгам, на самом деле — опасная ловушка, которая погружает жизнь в долг и затягивает в болото процентов.

Об этом в своем новом YouTube-видео рассказала финансовый эксперт Юлия Шепель. Она объяснила, почему привычка жить на кредитке разрушает не только бюджет, но и эмоциональное состояние, и предложила здоровую альтернативу.

Иллюзия свободы: как кредитные карты меняют мышление

По словам эксперта, главная опасность кредитных карт — в психологическом эффекте. Они создают ложное ощущение, что деньги есть всегда, и лишают человека мотивации искать пути для роста собственных доходов и учиться накапливать. Юлия Шепель считает такое нормализованное отношение к долгам очень опасной тенденцией.

Она обращает внимание на распространенную модель поведения: люди привыкают пользоваться кредитными средствами в льготный период, возвращать их с зарплаты, и в конце месяца снова уходить в минус.

Этот цикл кажется безопасным, но только до первой непредвиденной ситуации, которая мгновенно приводит к необходимости платить высокие проценты.

Болото процентов: скрытая цена удобства

Многие не осознают реальной стоимости кредитных денег. Эксперт подчеркивает, что если подсчитать все комиссии и проценты, которые уплачиваются за год, сумма может неприятно удивить.

Она сравнивает эту финансовую зависимость с болотом, в которое человека постепенно затягивает.

Украденное будущее и эмоциональное давление

Постоянное использование кредитного лимита — это не просто финансовая привычка, а фактически заем у самого себя из будущего. Вместо того чтобы формировать финансовый фундамент, человек проедает ресурс, который еще не заработал.



— Заходя в этот кредитный лимит, вы забираете у себя деньги из будущего. То есть вместо того, чтобы о нем позаботиться, вы оттуда уже забираете ресурс, — объясняет финансовый эксперт.

К финансовым проблемам добавляются и психологические: постоянные долги могут вызывать эмоциональное истощение, стыд и тревогу.

Ситуацию усугубляет агрессивная реклама, которая играет на эмоциях и убеждает покупать дорогие вещи, «потому что вы этого достойны», даже если на них нет денег.

Как вырваться из круга: альтернатива от эксперта

По словам Юлии Шепель, здоровая альтернатива кредитам — это финансовая грамотность и планирование. Она считает покупку вещей, не вписывающихся в бюджет, в кредит или рассрочку финансово неграмотным решением.

Вместо этого эксперт советует ставить себе финансовые цели и учиться накапливать средства. Она призывает украинцев формировать новые, здоровые привычки и жить на собственные деньги. По ее мнению, именно это дает настоящее, а не иллюзорное, ощущение контроля над собственной жизнью и финансами.

Ранее мы также писали о психологических причинах, которые затягивают в кредитное болото, и почему так важно учиться жить на собственные средства.

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