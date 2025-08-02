Кредитна голка: як перестати жити в борг

Кредитні картки, які обіцяють фінансову свободу та миттєвий доступ до грошей, насправді є небезпечною пасткою, що нормалізує життя в борг і затягує у болото відсотків, з якого вкрай важко вибратися.

Про це у своєму новому YouTube-відео розповіла фінансова експертка Юлія Шепель. Вона пояснила, чому звичка жити на кредитці руйнує не лише бюджет, а й емоційний стан, та запропонувала здорову альтернативу.

Ілюзія свободи: як кредитні картки змінюють мислення

За словами експертки, головна небезпека кредитних карток — у психологічному ефекті. Вони створюють хибне відчуття, що гроші є завжди, і позбавляють людину мотивації шукати шляхи для зростання власних доходів та вчитися накопичувати. Фахівчиня вважає, що таке нормалізоване ставлення до боргів дуже небезпечною тенденцією.

Вона звертає увагу на поширену модель поведінки: люди звикають користуватися кредитними коштами в пільговий період, повертати їх із зарплати, і наприкінці місяця знову заходити в мінус.

Цей цикл здається безпечним, але лише до першої непередбачуваної ситуації, яка миттєво призводить до необхідності сплачувати високі відсотки.

Болото відсотків: прихована ціна зручності

Багато хто не усвідомлює реальної вартості кредитних грошей. Експертка наголошує, що якщо підрахувати всі комісії та відсотки, які сплачуються за рік, сума може неприємно здивувати.

Вона порівнює цю фінансову залежність із болотом, у яке людину поступово затягує, і з якого вибратися згодом стає надзвичайно складно.

Викрадене майбутнє та емоційний тиск

Постійне використання кредитного ліміту — це не просто фінансова звичка, а фактично позика у самого себе з майбутнього. Замість того щоб формувати фінансовий фундамент, людина проїдає ресурс, який ще не заробила.



— Заходячи в цей кредитний ліміт, ви забираєте в себе гроші з майбутнього. Тобто замість того, щоб про нього подбати, ви звідти вже забираєте ресурс, — пояснює фінансова експертка.

До фінансових проблем додаються й психологічні: постійні борги можуть викликати емоційне виснаження, сором та тривогу. Ситуацію загострює агресивна реклама, яка грає на емоціях і переконує купувати дорогі речі, бо ви цього варті, навіть якщо на них немає грошей.

Як вирватися з кола: альтернатива від експертки

За словами Юлії Шепель, здорова альтернатива кредитам — це фінансова грамотність та планування. Вона вважає купівлю речей, що не вписуються у бюджет, у кредит чи розтермінування фінансово неграмотним рішенням.

Замість цього експертка радить ставити собі фінансові цілі та вчитися накопичувати кошти. Вона закликає українців формувати нові, здорові звички та жити на власні гроші. На її думку, саме це дає справжнє, а не ілюзорне, відчуття контролю над власним життям та фінансами.

Раніше ми також писали про психологічні причини, що затягують у кредитне болото, та чому так важливо вчитися жити на власні кошти.

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