Доллар наконец падает? Сколько стоит валюта сейчас и выгодно ли ее покупать

С началом полномасштабной войны в Украине появилось множество героев, которые держат свои фронты.

Одним из таких фронтов был финансовый, на котором украинские специалисты делали и продолжают делать все, чтобы гривна удерживала позиции и не произошло полного обвала рынка.

Естественно, удержать курс доллара на довоенных позициях было нереально, но специалисты успешно сдерживали его. Наконец, спустя восемь месяцев войны, он приходит в себя и стабилизируется.

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О том, что происходит на украинском валютном рынке и чего ждать от курса доллара, 24 каналу рассказала финансовый эксперт Анна Золотько.

Укрепление курса гривны

За последние две недели курс гривны на наличном рынке в основном укреплялся. К этому привел ряд факторов:

умеренный спрос;

насыщение рынка валютой;

запуск новой модели покупки валюты для физлиц по курсу НБУ.

Последний фактор стал дополнительным толчком к укреплению гривны, поэтому есть все предпосылки прогнозировать дальнейшее постепенное укрепление гривны, хоть и не столь быстрыми темпами, утверждает Анна.

Реальный курс доллара на сегодня

Результат такого укрепления уже ощутили на себе и обычные украинцы. Ведь курс доллара на наличном рынке снизился до 40,5 грн, а разница между курсом продаж и покупки сократилась до 10–11 коп.

Сегодня доллар можно купить уже за 40 грн.

По данным Минфина, в банках цена упала на 20 коп. по сравнению с 21 октября. Продают валюту на 10 коп. дешевле, за 40,70 грн ;

; В обменниках купить доллар можно за 39,76 грн, а продать – за 40,46 грн ;

; Если же взглянуть на черный рынок, то там цена покупки будет равна 40,35 грн, а продажи – 40,50 грн.

Все это свидетельствует об очень высокой стабильности на рынке, поэтому эксперт предполагает дальнейшее падение цены на доллар.

Прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке сократилась до $569 млн. И такая ситуация наблюдается в течении последних четырех недель, хотя спрос и продолжает превалировать над предложением.

Если подобная тенденция на рынке не ухудшится, то уже на этой неделе можно будет ожидать курса в диапазоне от 39,9 до 40,8 грн за доллар. Однако, говорит эксперт, преодолеть отметку в 40 грн будет очень сложно.

Цены в супермаркетах сильно зависят от курса валюты. Эксперт объяснил, какие продукты могут еще больше подорожать этой осенью.

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