Экономия

Доллар наконец падает? Сколько стоит валюта сейчас и выгодно ли ее покупать

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 октября 2022, 14:00
курс долара
Фото: Unsplash

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