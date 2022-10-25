Долар нарешті падає? Скільки коштує валюта зараз та чи вигідно її купувати

З початком повномасштабної війни в Україні з’явилося багато героїв, які тримають свої фронти.

Одним із таких фронтів був фінансовий, на якому українські спеціалісти робили й продовжують робити все, щоб гривня тримала позиції й не відбулося повного обвалу ринку.

Звісно, втримати курс долара на довоєнних позиціях було неможливо, однак спеціалісти вдало стримували його. Нарешті, через вісім місяців війни, він приходить до тями й стабілізується.

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Про те, що відбувається на українському валютному ринку та чого очікувати від долара, 24 каналу розповіла експертка з фінансів Анна Золотько.

Зміцнення курсу гривні

За останні два тижні курс гривні на готівковому ринку переважно зміцнювався. До цього призвела низка чинників:

помірний попит;

насичення ринку готівковою валютою;

запуск нової моделі купівлі валюти для фізосіб за курсом НБУ.

Останній чинник став додатковим поштовхом до зміцнення курсу, тож є всі передумови прогнозувати подальше поступове зміцнення гривні, хоча й не такими швидкими темпами, стверджує Анна.

Реальний курс долара на сьогодні

Результат такого зміцнення вже відчули на собі й звичайні люди. Адже курс долара на готівковому ринку знизився до 40,5 грн, а різниця між курсом продажу та купівлі скоротилася до 10–11 коп.

Сьогодні долар можна купити в середньому вже за 40 грн.

За офіційними даними Мінфіну, у банках ціна впала на 20 коп., порівняно з 21 жовтня. Продають валюту на 10 коп. дешевше, за 40,70 грн ;

; В обмінниках купити долар можна за 39,76 грн, а продати – за 40,46 грн ;

; Якщо ж поглянути на чорний ринок, то там ціна покупки дорівнюватиме 40,35 грн, а продажу – 40,50 грн.

Все це свідчить про дуже високу стабільність на ринку, тому експертка передбачає подальше падіння ціни на долар.

Прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку скоротився до $569 млн. І така ситуація спостерігається протягом останніх чотирьох тижнів. Хоча, поки що, попит продовжує переважати над пропозицією.

Отож, якщо подібна тенденція на ринку не погіршиться, то вже цього тижня можна буде зустріти курс у діапазоні від 39,9 до 40,8 грн за долар. Однак, каже експертка, подолати позначку у 40 грн буде дуже складно.

Ціни в супермаркетах дуже залежать від курсу валюти. Експерт пояснив, які продукти можуть ще більше подорожчати цієї осені.

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