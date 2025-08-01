Почему падает евро в Украине: что влияет на ситуацию на рынке валют

Недавно курс евро в Украине поразил исторический максимум и составил около 50 грн. Сейчас курс евро в Украине падает. На это есть несколько причин, читай о них в материале.

Почему падает евро в Украине

Падение курса евро в Украине обусловлено комбинацией глобальных и локальных факторов: широкая разница между ставками Fed и ECB, торговые тарифы, энергетический кризис в ЕС.

Все эти факторы взаимосвязаны и вместе способствуют снижению курса. Нужно следить за решениями центральных банков и макроэкономическими трендами на разных континентах, чтобы понять дальнейшую динамику.

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Главные причины падения евро:

в США Федеральный резерв (Fed) удерживает высокие ставки, в то время как Европейский центральный банк (ECB) активно их снижает — с 2.75% до 2.25% и далее до 2.0%. Эта разница делает долларовые активы более привлекательными, тогда как евро — менее выгодными для инвесторов, из-за чего курс ослабевает и по отношению к доллару, и в паре с гривной;

недавнее торговое соглашение между США и ЕС с тарифом в 15% на ключевые импорты из ЕС (например, микросхемы, авто) оказывает давление на европейский экспорт. Евро реагирует более слабым спросом, отражаемым на курсе доллар-евро и, затем, в Украине — на курсе евро/гривна, сообщает The Guardian;

ЕС страдает от энергетического кризиса из-за зависимости от российского газа, что повлекло за собой рост инфляции. Отчасти это следствие войны в Украине. Условия экономической нестабильности и неопределенности приводят к уходу капитала в более безопасные валюты (в частности, доллар), что дополнительно ослабляет европейскую валюту.

Украина получает и позитив, и негатив от этой ситуации. С одной стороны, снижение курса евро делает европейские товары дешевле в гривне и потенциально стимулирует импорт из ЕС.

Но с другой — долги компаний или госпредприятий по евро становятся дороже. Есть также риск финансового стресса для импортеров и тех, кто имеет еврообязательства.

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