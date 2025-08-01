Чому падає євро в Україні: що впливає на ситуацію на ринку валют

Нещодавно курс євро в Україні побив історичний максимум та становив близько 50 грн. Зараз курс євро в Україні падає. На це є кілька причин, читай про них у матеріалі.

Чому падає євро в Україні

Падіння курсу євро в Україні обумовлене комбінацією глобальних і локальних факторів: широка різниця між ставками Fed і ECB, торгові тарифи, енергетична криза в ЄС тощо.

Всі ці чинники взаємопов’язані й разом сприяють зниженню курсу. Варто слідкувати за рішеннями центральних банків і макроекономічними трендами на різних континентах, аби зрозуміти подальшу динаміку.

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Головні причини падіння євро:

у США Федеральний резерв (Fed) утримує високі ставки, в той час, як Європейський центральний банк (ECB) активно їх знижує — з 2.75 % до 2.25 % і далі до 2.0 %. Ця різниця робить доларові активи привабливішими, тоді як євро — менш вигідними для інвесторів, через що євро слабшає і щодо долара, і в парі з гривнею;

нещодавня торгова угода між США та ЄС з тарифом у 15 % на ключові імпорти з ЄС (наприклад, мікросхеми, авто) створює тиск на європейський експорт. Валюта реагує слабкішим попитом, що відображається на курсі долар-євро і, потім, в Україні — на курсі євро/гривня, повідомляє The Guardian;

ЄС потерпає від енергетичної кризи через залежність від російського газу, що спричинило зростання інфляції. Частково це наслідок війни в Україні. Умови економічної нестабільності й невизначеності призводять до втечі капіталу у більш безпечні валюти (зокрема, долар), що додатково послаблює курс європейської валюти.

Україна отримує і позитив і негатив від цієї ситуації. З одного боку зниження курсу робить європейські товари дешевшими у гривні й потенційно стимулює імпорт з ЄС.

Але з іншого — борги компаній або держпідприємств у євро стають дорожчими. Є також ризик фінансового стресу для імпортерів та тих, хто має єврозобов’язання.

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