Почему задерживают выплаты на детей за январь 2023 года — новые изменения в законодательстве

Тысячи украинских семей ежемесячно ждут социальных выплат на детей. Впрочем, некоторые могут жаловаться на задержку выплат за январь 2023 года.

Это может быть связано с изменениями в постановлении Кабинета Министров Украины № 214 про Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения.

Читай, каким категориям населения придется подавать дополнительные заявления для продления социальных выплат на детей в январе 2023 года.

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Почему задерживают детские выплаты за январь 2023 года

27 декабря Кабмин внес изменения, предусматривающие автоматическое продление ряда социальных выплат с 1 января 2023 года:

детям, над которыми установлена опека или забота;

детям, больным тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

детям с инвалидностью.

В то же время малообеспеченным семьям и одиноким матерям с 1 января 2023 года нужно подтвердить свое право на продолжение выплаты пособия.

Для этого необходимо подать новую декларацию и заявление о продлении соцвыплат через:

уполномоченное лицо соответствующего территориального общества; центры предоставления административных услуг; управление социальной защиты населения (в городах областного значения).

Исключение составляют только жители временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются или могут продолжаться боевые действия. Им автоматически продолжат начислять соцвыплаты на детей.

Перечень таких территориальных общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Его можно посмотреть здесь.

Согласно нормам законодательства, государственная соцпомощь малообеспеченным семьям и одиноким матерям назначается с месяца обращения.

Для тех, кто уже подал заявление с необходимым пакетом документов на продление соцвыплат, больше дополнительно никуда обращаться не нужно. Государственную помощь продлят на шесть месяцев.

Кроме изменений в законодательстве, могут быть и другие причины, почему финансовая помощь от государства задерживается. Читай, почему задерживают социальные выплаты во время войны.

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