Чому затримують виплати на дітей за січень 2023 року — нові зміни в законодавстві

Тисячі українських родин щомісяця чекають на соціальні виплати на дітей. Утім дехто може скаржитись на затримку виплат за січень 2023 року.

Це може бути пов’язано зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України № 214 про Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану.

Читай, яким категоріям населення доведеться подавати додаткові заяви для продовження соціальних виплат на дітей у січні 2023 року.

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Чому затримують дитячі виплати за січень 2023 року

27 грудня Кабмін вніс зміни, які передбачають автоматичне продовження низки соціальних виплат з 1 січня 2023 року:

дітям, над якими встановлено опіку чи піклування;

дітям, хворим на тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

дітям з інвалідністю.

Натомість малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям з 1 січня 2023 року потрібно підтвердити своє право на продовження виплати допомоги.

Для цього необхідно подати нову декларацію і заяву про продовження соцвиплат через:

уповноважену особу відповідної територіальної громади; центри надання адміністративних послуг; управління соціального захисту населення (в містах обласного значення).

Виключення становлять лише жителі тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають або можуть тривати активні бойові дії. Їм автоматично продовжать нараховувати соцвиплати на дітей.

Перелік таких територіальних громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його можна переглянути тут.

Згідно з нормами законодавства, державна соцдопомога малозабезпеченим сім’ям та самотнім матерям призначається з місяця звернення.

Для тих, хто вже подав заяву з необхідним пакетом документів на продовження соцвиплат, більше додатково нікуди звертатись непотрібно. Державну допомогу продовжать на шість місяців.

Окрім змін у законодавстві, можуть бути й інші причини, чому фінансова допомога від держави затримується. Читай, чому затримують соціальні виплати під час війни.

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