Найняти няню та отримати компенсацію — в Україні втричі збільшили відшкодування за догляд за дитиною

Українські родини можуть офіційно наймати няню для своїх дітей віком до трьох років та отримувати від держави компенсацію за ці витрати.

Крім того, своїм рішенням Кабмін збільшив виплати за догляд за малюком з 2 272 грн до 6 700 грн. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Читай, які родини можуть отримувати компенсацію послуги Муніципальна няня та які умови змінились.

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Збільшення виплат за послугу Муніципальна няня 2023

Розмір компенсації послуги Муніципальна няня збільшено з одного прожиткового мінімуму (а у випадку догляду за дитиною з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року.

Таким чином українські родини зможуть отримувати щомісячне відшкодування у розмірі не 2 272 грн, а 6 700 грн.

Хто може отримати компенсацію

Постанова уряду №1474 від 30 грудня 2022 року передбачає, що компенсацію послуги Муніципальна няня можна отримати у разі:

догляду за дитиною з інвалідністю; якщо один з батьків чи опікунів має інвалідність I чи II групи.

Крім того, протягом січня 2023 року батьки чи опікуни мають підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього необхідно подати відповідні документи до структурних підрозділів з питань соцзахисту.

Переглянути перелік необхідних документів можна в постанові Кабміну від 30.01.2019 №8.

Нагадаємо, що послуга з догляду за дитиною віком до трьох років Муніципальна няня працює з 2019 року.

Скористатись нею можуть як громадяни України, так і іноземці без громадянства, які є батьками, усиновлювачами або опікунами дитини віком до трьох років.

На жаль, повномасштабне вторгнення Росії залишило сиротами багатьох українських дітлахів. І хоч зрозуміло, що жодні гроші у світі не зможуть замінити тепло рідної людини, все-таки фінансова підтримка також потрібна.

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