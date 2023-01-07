Економія

Найняти няню та отримати компенсацію — в Україні втричі збільшили відшкодування за догляд за дитиною

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Січня 2023, 13:00
Муніципальна няня 2023: збільшення компенсації послуги
Фото: Pexels

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