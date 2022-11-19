5000 грн для дітей, що втратили батьків: як оформити фінансову допомогу

Люди, життя яких забрала війна, — не просто суха статистика. Для декого вони були коханими, друзями, рідними, а для когось — дітьми й батьками.

На жаль, повномасштабне вторгнення залишило сиротами багатьох українських дітлахів, які тепер потребують усебічної підтримки.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що польський благодійний фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького може фінансово підтримати діток до 18 років, які втратили одного або обох батьків від російської агресії.

Зараз також дивляться

Виплата відбуватиметься щомісячно у розмірі 5000 грн для дітей-сиріт. Щоб оформити її, опікуну або тимчасовому опікуну треба подати онлайн-заявку на сайті Фонду.

Важливо: заявку можна подати до кінця листопада.

Як документи треба зібрати та надати фонду

відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим отримувачем грошової допомоги. Треба прикріпити сторінки з фото та персональними даними;

відсканована копія свідоцтва про народження дитини;

відскановане свідоцтво про смерть батьків чи одного з батьків.

Якщо тіло не знайдене, а смерть не зафіксована, свідоцтво про смерть отримати неможливо. В такому разі підійдуть інші документи:

відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків;

відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

Після ухвалення позитивного рішення щодо твоєї заявки допомогу у 5000 грн для дітей сиріт виплатять уже за два тижні.

На жаль, зараз навколо дуже багато смерті та трагедій, за якими спостерігають українські дітлахи. Ми розповіли, чому тобі варто не уникати теми смерті й відверто поговорити про неї з малечою.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.