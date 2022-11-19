5000 грн для детей, потерявших родителей: как оформить финансовую помощь

Со временем человеческие потери превращаются в цифры. Однако люди, жизнь которых унесла война, — не просто цифры. Для некоторых они были любимыми, друзьями, родными, а для кого-то — детьми и родителями.

К сожалению, полномасштабное вторжение оставило сиротами многих украинских детей, которые теперь нуждаются во всесторонней поддержке.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что польский благотворительный фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого может финансово поддержать детей до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей от российской агрессии.

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Выплата будет производиться ежемесячно в размере 5000 грн для детей-сирот. Чтобы оформить ее, опекуну или временному опекуну нужно подать онлайн-заявку на сайте Фонда.

Важно: заявку можно подать до конца ноября.

Какие документы нужно собрать и предоставить фонду

отсканированный документ, удостоверяющий личность заявителя-опекуна, а также ребенка, который будет прямым получателем денежной помощи. Следует прикрепить страницы с фото и персональными данными;

отсканированная копия свидетельства рождения ребенка;

отсканированное свидетельство о смерти родителей или одного из родителей.

Если тело не найдено, а смерть не зафиксирована, свидетельство о смерти получить невозможно. В таком случае подойдут следующие документы:

отсканированный документ, подтверждающий исчезновение родителей;

отсканированный документ опекуна, подтверждающий установку опеки над ребенком.

После принятия положительного решения о твоей заявке помощь в 5000 грн для детей сирот выплатят уже через две недели.

Если у тебя есть еще вопросы по поводу финансовой помощи, на которые ты не нашел(-ла) ответ, можешь задать их по номеру: +38 (093) 213-76-96 — Оксана Похода.

К сожалению, сейчас вокруг очень много смерти и трагедий, за которыми наблюдают украинские дети. Мы рассказали, почему тебе следует не избегать темы смерти и откровенно говорить о ней с малышами.

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