Экономия

Нанять няню и получить компенсацию — в Украине втрое увеличили возмещение за уход за ребенком

Елена Яковлева, редактор сайта 07 января 2023, 13:00
Муніципальна няня 2023: збільшення компенсації послуги
Фото: Pexels

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