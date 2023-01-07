Нанять няню и получить компенсацию — в Украине втрое увеличили возмещение за уход за ребенком

Украинские семьи могут официально нанимать няню для своих детей до трех лет и получать от государства компенсацию за эти расходы.

Кроме того, своим решением Кабмин увеличил выплаты за уход за малышом с 2 272 грн до 6 700 грн. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Читай, какие семьи могут получать компенсацию услуги Муниципальная няня и какие условия изменились.

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Размер компенсации услуги Муниципальная няня увеличена с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за ребенком с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года.

Таким образом, украинские семьи смогут получать ежемесячное возмещение в размере не 2 272 грн, а 6 700 грн.

Кто может получить компенсацию

Постановление правительства №1474 от 30 декабря 2022 г. предусматривает, что компенсацию услуги Муниципальная няня можно получить в случае:

ухода за ребенком с инвалидностью; если один из родителей или опекунов имеет инвалидность I или II группы.

Кроме того, в течение января 2023 года родители или опекуны должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого необходимо подать соответствующие документы в структурные подразделения по соцзащите.

Посмотреть список необходимых документов можно в постановлении Кабмина от 30.01.2019 №8.

Напомним, что услуга по уходу за ребенком до трех лет Муниципальная няня работает с 2019 года.

Воспользоваться ею могут как граждане Украины, так и иностранцы без гражданства, являющиеся родителями, усыновителями или опекунами ребенка в возрасте до трех лет.

К сожалению, полномасштабное вторжение России оставило сиротами многих украинских детей. И хотя понятно, что никакие деньги в мире не смогут заменить тепло родного человека, все же финансовая поддержка тоже нужна.

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