Економія

Пріоритет — фінансування сектору безпеки й оборони: чому затримують соцвиплати під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Липня 2022, 10:40
Чому затримуюють виплати ВПО під час війни
Фото: Unsplash

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