Все зависит от заработка: юрист об условиях размера соцвыплат для украинцев заграницей

Сейчас многие украинцы вынуждены находится за границей из-за реальной опасности для их жизни и жизни их детей в Украине из-за войны. Вместе с тем страны Европы начинают постепенно уменьшать выплаты беженцам по разным причинам.

От чего зависит размер выплат беженцам из Украины и чего ждать нашим гражданам за границей, рассказал юрист Дмитрий Сонкин изданию Новости Live. О главном мы рассказываем и тебе.

Отмечается, что сумма социальных выплат для беженцев из Украины в Европе зависит, в том числе, и от размера их доходов.

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Размер социальных выплат для украинцев в Европе

Как отмечает юрист, сумма социальных выплат зависит от того, какую прибыль получает человек — независимо от того, с Украины она, или из страны пребывания. В Европе такая сумма достигает €100 на человека в месяц.

Если же доходы выше этой суммы, тогда все более частично вычитается из суммы социальной помощи.

Например, в Германии беженец может получать €100 в месяц, и эта сумма не будет отниматься от социальной помощи. А вот месячный доход в размере €900 означает, что размер пособия будет зависеть от разницы суммы в €800.

Таким образом, заработок, превышающий €100, влияет на размер социальной помощи.

— 20% от суммы дохода между €100 и €520 также не влияют на размер пособия. Но все, что выше этих 20%, вычитается из помощи. 30% от суммы дохода между €520 и €900 не влияют на размер пособия, а все, что выше этой суммы, вычитается из пособия, — объясняет юрист.

Разницы, кто именно зарабатывает эти деньги — беженец или родственник из Украины — нет.

Что известно об отмене социальных выплат для украинских беженцев в Польше, мы рассказывали раньше.

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