Все залежить від заробітку: юрист про умови розміру соцвиплат для українців закордоном

Нині чимало українців вимушено перебувають за кордоном через реальну небезпеку для їхнього життя та життя їхніх дітей в Україні через війну. Разом з тим, країни Європи починають поступово зменшувати виплати біженцям, з різних причин.

Від чого залежить розмір виплат біженцям з України та чого чекати нашим громадянам за кордоном, розповів юрист Дмитро Сонкін виданню Новини Live. Про головне ми розповідаємо й тобі.

Зазначається, що сума соціальних виплат для біженців з України у Європі залежить, зокрема, й від розміру їхніх доходів.

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Розмір соціальних виплат для українців у Європі

Як зазначає юрист, сума соціальних виплат залежиться від того, який прибуток отримує людина — не залежно, з України він, чи з країни перебування. В Європі така сума сягає до €100 на людину на місяць.

Якщо ж доходи вищі за цю суму, тоді все понад частково віднімається від суми соціальної допомоги.

Наприклад, в Німеччині біженець може отримувати €100 на місяць і ця сума не відніматиметься від соціальної допомоги. А ось місячний дохід розміром у €900 означає, що розмір допомоги залежатиме від різниці суми у €800.

Таким чином, заробіток, що перебільшуватиме €100, впливає на розмір соціальної допомоги.

— 20% від суми доходу між €100 та €520 також не впливають на розмір допомоги. Але все, що вище за ці 20%, віднімається від допомоги. 30% від суми доходу між €520 та €900 не впливають на розмір допомоги, а все, що вище за цю суму, віднімається від допомоги, — пояснює юрист.

Різниці, хто саме заробляє ці гроші — біженець, чи родич з України — немає.

Що відомо про скасування соціальних виплат для українських біженців у Польщі, ми розповідали раніше.

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