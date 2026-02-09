Рейтинг банков Украины 2026: кто в числе надежных и кому доверить депозит

В феврале 2026 года компания Фориншурер обнародовала рейтинг надежных банков Украины.

Его подготовили на основе официальной статистики, которую предоставляет Национальный банк Украины, с привлечением экспертов банковского рынка.

Оценивание подготовлено на основе проверенных финансовых показателей и профессиональной аналитики.

Итак, как выглядит рейтинг надежности банков Украины на начало февраля 2026 — читай в материале.

Рейтинг надежности банков Украины 2026

При формировании рейтинга надежности крупнейших украинских банков ключевым критерием была их способность без задержек возвращать депозиты клиентам — даже в случае возникновения финансовых трудностей.

Речь шла, к примеру, о ситуациях, когда банк может столкнуться с проблемами погашения выданных кредитов или с ростом задолженности со стороны заемщиков.

Иными словами, оценивалась устойчивость учреждения к кризисным явлениям и его готовность выполнять обязательства перед вкладчиками при любых условиях.

Рейтинг банков Украины по состоянию на февраль 2026

В перечень вошли следующие финансовые учреждения:

ПриватБанк — государственный Ощадбанк — государственный Укрэксимбанк — государственный Креди Агриколь Банк — входит в группу Credit Agricole (Франция), имеет дочерний в России Ukrsibbank — принадлежит к BNP Paribas Group (Франция), имеет дочерний в России Кредобанк — принадлежит польской группе PKO Bank Polska (Польша) Укргазбанк — государственный СИТИбанк Украина — часть международной группы Citigroup (США) ПроКредит Банк — входит в ProCredit Bank (Германия) Райффайзен Банк — принадлежит к Raiffeisen International Bank (Австрия), имеет дочерний в России Правэкс-банк — входит в группу Intesa Sanpaolo (Италия) ПУМБ — принадлежит группе СКМ Финанс (Ринат Ахметов, Украина) ИНГ Банк Украина — часть ING Group (Нидерланды), имеет дочерний в России Универсал Банк — владелец Bailican (Кипр) / Сергей Тигипко (Украина) ОТП Банк — входит в OTP Bank (Венгрия), имеет дочерний в России

Итак, в ТОП-15 представлены четыре государственных банка Украины и крупные международные финансовые группы из Франции, Польши, США, Германии, Австрии, Италии, Нидерландов и Венгрии, а также частные украинские владельцы.

После начала полномасштабной войны России против Украины большинство иностранных учреждений, которые имеют дочерние учреждения на территории страны-агрессора, публично объявили об ограничении своей деятельности и соблюдении международных санкций.

Однако за три года войны ни один из международных банков не закрыл свои российские дочерние структуры и не остановил полностью предоставление банковских услуг.

Источник: Forinsurer.

