Рейтинг банків України 2026: хто в числі надійних і кому довірити депозит

У лютому 2026 року компанія Форіншурер оприлюднила рейтинг надійних банків України.

Його підготували на основі офіційної статистики, яку надає Національний банк України, із залученням експертів банківського ринку.

Оцінювання підготоване на основі перевірених фінансових показників та професійної аналітики.

Тож як виглядає рейтинг надійності банків України на початок лютого 2026 — читай у матеріалі.

Рейтинг надійності банків України 2026

Під час формування рейтингу надійності найбільших українських банків ключовим критерієм була їхня здатність без затримок повертати депозити клієнтам — навіть у разі виникнення фінансових труднощів.

Йшлося, приміром, про ситуації, коли банк може зіткнутися з проблемами погашення виданих кредитів або зі зростанням заборгованості з боку позичальників.

Іншими словами, оцінювалася стійкість установи до кризових явищ і її готовність виконувати зобов’язання перед вкладниками за будь-яких умов.

Рейтинг банків України станом на лютий 2026

До переліку увійшли такі фінансові установи:

ПриватБанк — державний Ощадбанк — державний Укрексімбанк — державний Креді Агріколь Банк — входить до групи Credit Agricole (Франція), має дочірній у Росії Ukrsibbank — належить до BNP Paribas Group (Франція), має дочірній у Росії Кредобанк — належить до польської групи PKO Bank Polska (Польща) Укргазбанк — державний СІТІбанк Україна — частина міжнародної групи Citigroup (США) ПроКредит Банк — входить до ProCredit Bank (Німеччина). Райффайзен Банк — належить до Raiffeisen International Bank (Австрія), має дочірній у Росії Правекс-банк — входить до групи Intesa Sanpaolo (Італія) ПУМБ — належить групі СКМ Фінанс (Рінат Ахметов, Україна) ІНГ Банк Україна — частина ING Group (Нідерланди), має дочірній у Росії Універсал Банк — власник Bailican (Кіпр) / Сергій Тігіпко (Україна) ОТП Банк — входить до OTP Bank (Угорщина), має дочірній у Росії

Тож у ТОП-15 представлені чотири державні банки України і великі міжнародні фінансові групи з Франції, Польщі, США, Німеччини, Австрії, Італії, Нідерландів та Угорщини, а також приватні українські власники.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість іноземних установ, які мають дочірні установи на території країни-агресора, публічно оголосили про обмеження своєї діяльності та дотриманні міжнародних санкцій.

Втім, за три роки війни жоден із міжнародних банків не закрив свої російські дочірні структури і не зупинив повністю надання банківських послуг.

Джерело: Forinsurer.

