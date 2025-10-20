Для тебя Экономия

Розыгрыш Monobank — кто получил iPhone и шоколадные монеты

Ольга Петухова, редактор сайта 20 октября 2025, 12:30 3 мин.
монобанк розыгрыш 2025
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь