Розыгрыш Monobank — кто получил iPhone и шоколадные монеты

Акция Охота на лимоны от Monobank подходит к концу, и уже известны имена первых победителей.
Но главная интрига мероприятия — ещё впереди. 21 октября 2025 года в Instagram банка состоится большой розыгрыш — на этот раз среди тех, кто собрал 50 лимонов.
О предыдущей статистике и победителях одной из самых весёлых маркетинговых кампаний Monobank — в этом материале.
Розыгрыш Monobank — первые результаты
По статистике, цитрусовый бум охватил более трёх миллионов пользователей Monobank.
Суть игры была простой: в приложении Monobank клиенты собирали виртуальные лимоны — их можно было найти в специальных местах, которые пользователи активно обсуждали в соцсетях.
Каждый, кто собрал десять лимонов, автоматически становился участником большого розыгрыша.
Первый этап лотереи уже завершился, и его результаты объявил сооснователь Monobank Олег Гороховский.
Среди тех, кто собрал 10 и более лимонов, разыграли 100 iPhone (модели 17 и 17 Air) и 1000 банок шоколадных монет с символикой банка.
Имена победителей Гороховский опубликовал в специальном Google-документе — в нём указаны имена с первой буквой фамилии и несколько последних цифр карты, чтобы участники могли узнать себя.
Из-за огромного количества запросов документ временами не открывается, поэтому мы сделали скриншот списка.
Также господин Гороховский поделился статистикой участников акции. Самой активной оказалась следующая аудитория:
- медианный возраст тех, кто собрал 10+ лимонов, составляет 26 лет. Среди них: женщины — 50,67%, мужчины — 49,33%;
- медианный возраст тех, кто собрал 50 лимонов, также 26 лет. Среди них: женщины — 52,97%, мужчины — 47,03%.
В целом конкуренция была бешеной — 3,13 миллиона человек собрали нужное количество лимонов, а шанс выиграть составлял примерно 1 из 3000.
Но это не остановило энтузиастов: соцсети были переполнены советами, “картами лимонов” и даже мемами на тему охоты.
Monobank: розыгрыш лимонов — что дальше
Но на этом Monobank не остановился. Уже 21 октября в 12:00 в Instagram банка состоится следующий большой розыгрыш — на этот раз среди тех, кто собрал 50 лимонов.
На кону:
- 1 миллион гривен — среди совершеннолетних пользователей;
- поездка в Диснейленд — среди детей.
В борьбе за главные призы участвуют более 741 тысячи человек, и, как ожидается, трансляцию посмотрят десятки тысяч зрителей.
Читайте также: Monobank запустил маркетплейс — что известно и как это работает.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!