Розыгрыш Monobank — кто получил iPhone и шоколадные монеты

Акция Охота на лимоны от Monobank подходит к концу, и уже известны имена первых победителей.

Но главная интрига мероприятия — ещё впереди. 21 октября 2025 года в Instagram банка состоится большой розыгрыш — на этот раз среди тех, кто собрал 50 лимонов.

О предыдущей статистике и победителях одной из самых весёлых маркетинговых кампаний Monobank — в этом материале.

Розыгрыш Monobank — первые результаты

По статистике, цитрусовый бум охватил более трёх миллионов пользователей Monobank.

Суть игры была простой: в приложении Monobank клиенты собирали виртуальные лимоны — их можно было найти в специальных местах, которые пользователи активно обсуждали в соцсетях.

Каждый, кто собрал десять лимонов, автоматически становился участником большого розыгрыша.

Первый этап лотереи уже завершился, и его результаты объявил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

Среди тех, кто собрал 10 и более лимонов, разыграли 100 iPhone (модели 17 и 17 Air) и 1000 банок шоколадных монет с символикой банка.

Имена победителей Гороховский опубликовал в специальном Google-документе — в нём указаны имена с первой буквой фамилии и несколько последних цифр карты, чтобы участники могли узнать себя.

Из-за огромного количества запросов документ временами не открывается, поэтому мы сделали скриншот списка.

Также господин Гороховский поделился статистикой участников акции. Самой активной оказалась следующая аудитория:

медианный возраст тех, кто собрал 10+ лимонов, составляет 26 лет. Среди них: женщины — 50,67%, мужчины — 49,33%;

медианный возраст тех, кто собрал 50 лимонов, также 26 лет. Среди них: женщины — 52,97%, мужчины — 47,03%.

В целом конкуренция была бешеной — 3,13 миллиона человек собрали нужное количество лимонов, а шанс выиграть составлял примерно 1 из 3000.

Но это не остановило энтузиастов: соцсети были переполнены советами, “картами лимонов” и даже мемами на тему охоты.

Monobank: розыгрыш лимонов — что дальше

Но на этом Monobank не остановился. Уже 21 октября в 12:00 в Instagram банка состоится следующий большой розыгрыш — на этот раз среди тех, кто собрал 50 лимонов.

На кону:

1 миллион гривен — среди совершеннолетних пользователей;

поездка в Диснейленд — среди детей.

В борьбе за главные призы участвуют более 741 тысячи человек, и, как ожидается, трансляцию посмотрят десятки тысяч зрителей.

