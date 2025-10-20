Розіграш Monobank — хто отримав iPhone та шоколадні монети

Акція Полювання на лимони від Monobank добігає кінця і вже відомі імена перших переможців.

Але головна інтрига заходу — ще попереду. 21 жовтня 2025 року в Instagram банку відбудеться великий розіграш — цього разу серед тих, хто назбирав 50 лимонів.

Про попередню статистику і переможців однієї з найвеселіших маркетингових кампаній Монобанку — у матеріалі.

Розіграш Монобанк — перші результати

За статистикою, цитрусовий бум охопив понад три мільйони користувачів Монобанку.

Суть гри була простою: у застосунку Monobank клієнти збирали віртуальні лимони — їх можна було відшукати в спеціальних місцях, які користувачі активно обговорювали в соцмережах.

Кожен, хто назбирав десять лимонів автоматично ставав учасником великого розіграшу.

Перший етап лотереї вже завершився, і його результати оголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Серед тих, хто зібрав 10 і більше лимонів, розіграли 100 iPhone – моделей 17 і 17 Air та 1000 банок шоколадних монет із символікою банку.

Імена переможців Гороховський опублікував у спеціальному Google-документі — у ньому вказані імена з першою літерою прізвища та кілька останніх цифр картки, щоб учасники могли впізнати себе.

Через величезну кількість запитів документ часом не відкривається, тож ми зробили скріншот списку.

Також пан Гороховський поділився статисткою учасників акції. Найбільш зацікавленою виявилася така аудиторія:

медіанний вік тих, хто зібрав 10+ лимонів складає 26 років. Серед них: жінки 50,67%, чоловіки 49,33%;

медіанний вік тих, хто зібрав 50 лимонів складає також 26 років. Серед них: жінки: 52,97%, чоловіки 47,03%.

Загалом конкуренція була шаленою — 3,13 мільйона людей зібрали потрібну кількість лимонів, а шанс виграти становив приблизно 1 із 3000.

Але це не зупинило ентузіастів: соцмережі закидали порадами, картами лимонів і навіть мемами на тему полювання.

Монобанк: розіграш лимонів — що далі

Та на цьому Monobank не зупинився. Уже 21 жовтня о 12:00 в Instagram банку відбудеться наступний великий розіграш — цього разу серед тих, хто назбирав 50 лимонів.

Там поставлено на кон:

1 мільйон гривень — серед дорослих користувачів;

поїздку до Диснейленду — серед дітей.

У боротьбі за головні призи Монобанк змагається понад 741 тисяча учасників, і, як очікується, трансляцію переглянуть десятки тисяч глядачів.

Читай також: Мonobank запустив маркетплейс — що відомо та як це працює.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!