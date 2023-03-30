Сезонность популярности магазинов: как предпринимателям подготовиться к пиковым месяцам продаж и к сезонному спаду

Любой бизнес, в том числе и онлайн-торговля, ощущает на себе изменения спроса на протяжении разных периодов. Для удачного ведения деятельности очень принципиально учесть этот фактор, разрабатывая свою маркетинговую стратегию.
Владельцы интернет-магазинов должны грамотно анализировать товарный ассортимент, готовиться к изменениям покупательской активности, своевременно проводить межсезонные распродажи.
Владельцы интернет-магазинов должны грамотно анализировать товарный ассортимент, готовиться к изменениям покупательской активности, своевременно проводить межсезонные распродажи.
Аналитики портала emporium.com.ua отмечают резкие изменения запросов на промокоды в разное время года. Это означает, что для бизнеса фактор сезонности спроса — одна из важнейших аналитических величин.
Эксперты выделяют следующие ключевые факторы сезонности спроса:
Конечно, есть и магазины, которые не сталкиваются с вопросом сезонности. Например, AliExpress, Розетка, IKEA и т. д. Так, в маркетплейсе Eva промокод ищут и применяют в равной степени в течение всего года.
Предпринимателям важно готовиться не только к пиковым месяцам продаж, но и к сезонному спаду. Например, затишье после Черной пятницы или предновогодних акций не означает, что люди полностью перестают покупать.
Продуманный комплекс мер способен поднять продажи даже в период сезонного спада.
Продуманный комплекс мер способен поднять продажи даже в период сезонного спада.
Чтобы интернет-магазин в меньшей степени реагировал на сезонный спад, следует применять следующие стратегии:
Эксперты рекомендуют распродавать остатки на складах в конце сезона.
Эксперты рекомендуют распродавать остатки на складах в конце сезона.
Особенно актуально это для интернет-магазинов одежды и обуви, ведь меняются тенденции, вкусы и предпочтения покупателей. Покупатели часто пользуются возможностью приобрести вещь в несезон по более низкой стоимости.
Кроме того, осенью и зимой люди часто ездят на отдых за границу в теплые страны, поэтому ищут промокоды для магазинов, предлагающих сарафаны, платья, летнюю обувь, пляжные сумки, чемоданы, купальники.
Emporium — это независимый агрегатор скидок. На сайте собрана актуальная информация о промокодах и дисконтных купонах от 320 магазинов, среди которых AliExpress, Eldorado, Asos, iHerb, Розетка.
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