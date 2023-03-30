Сезонність популярності магазинів: як підприємцям підготуватися до пікових місяців продажів і до сезонного спаду

Будь-який бізнес, зокрема й онлайн-торгівля, відчуває на собі зміни попиту протягом різних періодів. Для успішного ведення діяльності вкрай важливо враховувати цей фактор, розробляючи власну маркетингову стратегію.

Власники інтернет-магазинів мають грамотно аналізувати товарний асортимент, готуватись до змін купівельної активності, вчасно проводити міжсезонні розпродажі.

Чинники сезонності попиту

Аналітики порталу emporium.com.ua зауважують різкі зміни запитів на промокоди в різні пори року. Це означає, що для бізнесу фактор сезонності попиту — один з найважливіших аналітичних величин.

Експерти виділяють такі ключові чинники сезонності попиту:

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Пора року. До прикладу, взимку покупці цікавляться зимовим спортивним інвентарем, влітку — велосипедами, роликами, надувними човнами. Однак погодні умови, наприклад, відсутність снігу, можуть вносити корективи в купівельну активність. Місяць. Є такі товари, промокоди на які мають підвищений попит в конкретні місяці. Так, лютий — період авітамінозу, тому зростає попит на вітаміни. Продукція агромаркетів популярна більше з квітня по вересень. Свята. Перед Новим роком спостерігається зліт продажів на абсолютно всі категорії товарів, перед 8 березня — на квіти, а ось напередодні 1 вересня — на канцелярські товари та шкільну форму.

Звичайно, є й магазини, які не стикаються з питанням сезонності. Наприклад, AliExpress, Розетка, IKEA тощо. Так, у маркетплейсі Eva промокод шукають та застосовують однаковою мірою протягом усього року.

Стратегії в період сезонного спаду

Підприємцям важливо готуватись не тільки до пікових місяців продажів, а й до сезонного спаду. Наприклад, затишшя після Чорної п’ятниці чи передноворічних акцій не означає, що люди повністю перестають купувати.

Продуманий комплекс заходів здатен підняти продажі навіть у період сезонного спаду.

Щоб інтернет-магазин меншою мірою реагував на сезонний спад, варто застосовувати такі стратегії:

Розширення асортименту. До прикладу, інтернет-магазин спортивних товарів, що спеціалізується на продажі гірських лиж чи ковзанів, може додати товари для літніх видів спорту — купальники, м’ячі тощо. Робота з цільовою аудиторією. Найефективніший метод формування та розширення клієнтської бази — промокоди на знижку за реєстрацію на сайті та підписку на розсилку новин. Знижки, акції, розпродажі. Статистика активації промокодів показує, що спеціальні пропозиції здатні мотивувати клієнтів на покупку навіть не в сезон.

Експерти рекомендують розпродувати залишки на складах наприкінці сезону.

Особливо актуально це для інтернет-магазинів одягу та взуття, адже змінюються тенденції, смаки та вподобання покупців. Покупці часто користуються можливістю придбати річ у несезон за нижчою ціною.

Крім того, восени та взимку люди часто їздять на відпочинок за кордон у теплі країни, тому шукають промокоди для магазинів, що пропонують сарафани, сукні, літнє взуття, пляжні сумки, валізи, купальники.

Emporium — це незалежний агрегатор знижок. На сайті зібрана актуальна інформація про промокоди та дисконтні купони від 320 магазинів, серед яких AliExpress, Eldorado, Asos, iHerb, Розетка.

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