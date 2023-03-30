Сезонність популярності магазинів: як підприємцям підготуватися до пікових місяців продажів і до сезонного спаду

Будь-який бізнес, зокрема й онлайн-торгівля, відчуває на собі зміни попиту протягом різних періодів. Для успішного ведення діяльності вкрай важливо враховувати цей фактор, розробляючи власну маркетингову стратегію.
Власники інтернет-магазинів мають грамотно аналізувати товарний асортимент, готуватись до змін купівельної активності, вчасно проводити міжсезонні розпродажі.
Власники інтернет-магазинів мають грамотно аналізувати товарний асортимент, готуватись до змін купівельної активності, вчасно проводити міжсезонні розпродажі.
Аналітики порталу emporium.com.ua зауважують різкі зміни запитів на промокоди в різні пори року. Це означає, що для бізнесу фактор сезонності попиту — один з найважливіших аналітичних величин.
Експерти виділяють такі ключові чинники сезонності попиту:
Звичайно, є й магазини, які не стикаються з питанням сезонності. Наприклад, AliExpress, Розетка, IKEA тощо. Так, у маркетплейсі Eva промокод шукають та застосовують однаковою мірою протягом усього року.
Підприємцям важливо готуватись не тільки до пікових місяців продажів, а й до сезонного спаду. Наприклад, затишшя після Чорної п’ятниці чи передноворічних акцій не означає, що люди повністю перестають купувати.
Продуманий комплекс заходів здатен підняти продажі навіть у період сезонного спаду.
Продуманий комплекс заходів здатен підняти продажі навіть у період сезонного спаду.
Щоб інтернет-магазин меншою мірою реагував на сезонний спад, варто застосовувати такі стратегії:
Експерти рекомендують розпродувати залишки на складах наприкінці сезону.
Експерти рекомендують розпродувати залишки на складах наприкінці сезону.
Особливо актуально це для інтернет-магазинів одягу та взуття, адже змінюються тенденції, смаки та вподобання покупців. Покупці часто користуються можливістю придбати річ у несезон за нижчою ціною.
Крім того, восени та взимку люди часто їздять на відпочинок за кордон у теплі країни, тому шукають промокоди для магазинів, що пропонують сарафани, сукні, літнє взуття, пляжні сумки, валізи, купальники.
Emporium — це незалежний агрегатор знижок. На сайті зібрана актуальна інформація про промокоди та дисконтні купони від 320 магазинів, серед яких AliExpress, Eldorado, Asos, iHerb, Розетка.
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