Продолжает расти: ситуация с пенсионным возрастом в мире и его система в Украине

Каждая страна имеет определенный законодательством пенсионный возраст, по достижении которого у человека появляется право получать от государства выплаты.

Однако получение пенсии зависит не только от возраста. Важным показателем, который может ускорить ее начисление, является накопленный при жизни человека стаж работы.

Сейчас во многих странах появилась тенденция повышения пенсионного возраста. В Украине тоже действует своя система.

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Пенсионный возраст в мире

Основной причиной повышения пенсионного возраста в мире является старение населения. Ведь в целом пенсия — это сбережения человеку на тот период, когда он уже не способен зарабатывать.

Повышение пенсионного возраста по сути показывает реальное положение вещей — человек дольше остается продуктивным.

Пенсионный возраст повышают все страны, потому что в последнее время продолжительность продуктивной жизни людей растет благодаря достижениям науки и медицины.

Европа

Средний показатель пенсионного возраста в Европе составляет 64,3 лет для мужчин и 63,5 лет для женщин. В большинстве европейских стран текущий пенсионный возраст составляет 65 лет и старше. Самый низкий он только в некоторых странах ЕС: Греция, Италия, Люксембург и Словения — 62 года как для мужчин, так и для женщин.

Что касается Франции, то местный сенат недавно решил внести изменения и продлить пенсионный возраст еще на два года — до 64. Это вызвало массовые протесты на минимум сто тысяч человек и сопротивление разных профсоюзов.

Если рассматривать досрочный уход на пенсию, то в большинстве стран Европы это происходит в 62 года. Например, в Швеции, Португалии, Норвегии, Италии, Греции и Австрии.

Китай

Китай тоже планирует изменить пенсионный возраст. На это повлияло не только быстрое старение населения страны, но и сокращение работы. За последние 60 лет продолжительность жизни китайцев возросла с примерно 44 лет в 1960 году до 78 лет в 2021 году. По прогнозам, к 2050 году она превысит 80 лет.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая ожидает, что к 2035 году количество людей в возрасте 60 лет и старше возрастет почти вдвое, до более чем 400 миллионов, об этом сообщает Reuters.

Сейчас в Китае действует такая система, что каждый пенсионер удерживается за счет взносов пяти работников. Это соотношение начинает снижаться. Поэтому прогнозируют, что уже в этом году только четыре работника будут содержать одного пенсионера, а в 2050 году — только два.

США

В США пенсионеры занимают 13% от общей численности населения. Пенсионная система состоит из государственной, накопительной (работник регулярно вносит по собственному желанию конкретную сумму на счет в пенсионный фонд) и личных накоплений (лицо открывает счет в банке и само откладывает на пенсию).

Государственную систему пенсионных накоплений формируют определенные взносы, уплачиваемые населением в Пенсионный фонд. Ставка составляет 15,3% — работник и работодатель платят по половине, 7,65%. Если это предприниматель, придется платить все 15,3%.

В США нет определенного возраста для ухода на пенсию. В среднем на пенсию выходят в 65–67 лет.

Система пенсий в Украине

В Украине пенсионный возраст напрямую зависит от стажа работы. К примеру:

Чтобы получать пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 30 лет страхового стажа.

Те, кто не имеет его в таком количестве, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых составит от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если кто-то будет иметь менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

В среднем население выходит на пенсию со страховым стажем около 32 лет.

Что касается размера выплат, то пенсии в Украине привязаны к прожиточному минимуму, который в 2023 году составляет 2093 грн. В марте этого года был произведен перерасчет пенсии более 10 миллионов украинцев. Сумма доплаты составила от 400 до 700 грн, а максимальный ее размер составил 1500 грн.

Также в Украине планируется ввести накопительную пенсию, как в США. Она будет базироваться на том, что часть вкладов украинцы начнут откладывать на личные пенсионные счета, а другую часть будут продолжать платить в общий Пенсионный фонд.

Пенсия за границей для Украины

Многие украинцы, среди которых и немало пенсионеров, покинули границы своего государства из-за военных действий России. Украина ранее заключала определенные межгосударственные договоры о социальном обеспечении.

То есть украинцы, проживающие длительное время за границей и уплачивающие там налоги, имеют право на пенсию.

Соглашения заключены с 23 странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Болгарией Польшей.

Они делятся на два типа. Первый тип — всю пенсию на основании украинского и иностранного трудового стажа будет выплачивать Пенсионный фонд Украины. Второй тип — стаж, полученный за границей, дает право на пенсию в Украине и позволяет претендовать на выплаты из пенсионных фондов других государств.

Получение пенсии в Украине зависит от количества твоего стажа работы, но не у всех он действительно большой и может составить 30 лет. Однако ранее Вікна писали о том, как докупить пенсионный стаж и сколько это будет стоить.