Економія

Продовжує зростати: ситуація з пенсійним віком у світі та його система в Україні

Богдана Савчук 30 Березня 2023, 18:00
пенсійний вік за кордоном та в Україні
Фото: Pexels

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