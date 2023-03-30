Продовжує зростати: ситуація з пенсійним віком у світі та його система в Україні

Кожна країна має певний встановлений законодавством пенсійний вік, після досягненню якого людина має право отримувати від держави виплати.

Проте отримання пенсії залежить не тільки від віку. Важливим показником, який може пришвидшити її нарахування, є накопичений за життя людини стаж роботи.

Зараз у багатьох країнах з’явилась тенденція підвищення пенсійного віку. В Україні теж діє своя система.

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Пенсійний вік у світі

Основною причиною підвищення пенсійного віку у світі є старіння населення. Адже в цілому пенсія — це заощадження людині на той період, коли вона вже не спроможна заробляти.

Підвищення пенсійного віку по суті показує реальний стан речей — людина довше залишається продуктивною.

Пенсійний вік підвищують усі країни, бо останнім часом тривалість продуктивного життя людей зростає завдяки досягненням науки та медицини.

Європа

Середній показник пенсійного віку в Європі становить 64,3 року для чоловіків і 63,5 року для жінок. У більшості європейських країн поточний пенсійний вік становить 65 років та більше. Найнижчим він є лише в деяких країнах ЄС: Греція, Італія, Люксембург та Словенія — 62 роки як для чоловіків, так і для жінок.

Що стосується Франції, то місцевий сенат нещодавно вирішив внести зміни та продовжити пенсійний вік ще на два роки — до 64. Це викликало масові протести на щонайменше сто тисяч та спротив різних профспілок. Якщо розглядати достроковий вихід на пенсію, то в більшості країн Європи це відбувається у 62 роки, наприклад, у Швеції, Португалії, Норвегії, Італії, Греції та Австрії.

Читати на тему Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше У 2023 році розмір мінімальної пенсії залишиться незмінним.

Китай

Китай теж планує змінити пенсійний вік. На це вплинуло не лише швидке старіння населення країни, а й скорочення того, що працює. Протягом останніх 60 років тривалість життя китайців зросла з приблизно 44 років у 1960 році до 78 років у 2021 році. За прогнозами, до 2050 року вона перевищить 80 років.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю очікує, що до 2035 року кількість людей у віці 60 років і старше зросте майже вдвічі до понад 400 мільйонів, про це передає Reuters.

Зараз у Китаї діє така система, що кожен пенсіонер утримується коштом внесків п’яти працівників. Це співвідношення починає знижуватись. Тому прогнозують, що вже цього року тільки чотири працівники утримуватимуть одного пенсіонера, а у 2050 році — лише два.

США

У США пенсіонери займають 13% від загальної кількості населення. Пенсійна система складається з державної, накопичувальної (працівник регулярно вносить за власним бажання конкретну суму на рахунок у пенсійний фонд) та особистих накопичень (особа відкриває рахунок у банку й сама відкладає на пенсію).

Державну систему пенсійних накопичень формують певні внески, які сплачує населення у Пенсійний фонд. Ставка становить 15,3% — працівник та роботодавець сплачують по половині, 7,65%. Якщо це підприємець, то доведеться платити всі 15,3%.

У США немає певного віку для виходу на пенсію. В середньому на пенсію виходять у 65–67 років. Це залежить від дати народження та стажу професії. Наприклад, військові можуть вийти на пенсію після 20 років роботи.

Система пенсій в Україні

В Україні пенсійний вік на пряму залежить від стажу роботи. Наприклад:

Щоб отримувати пенсію у 60 років, потрібно накопичити не менше ніж 30 років страхового стажу.

Ті, хто не матиме його в такій кількості, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці, страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

В середньому населення виходить на пенсію зі страховим стажем близько 32 років. До того ж розмір страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме кожних 12 місяців до 2028 року.

Щодо розміру виплат, то пенсії в Україні прив’язані до прожиткового мінімуму, який у 2023 році становить 2093 грн. У березні цього року було проведено перерахунок пенсії понад 10 мільйонам українців. Сума доплати сягнула від 400 до 700 грн, а максимальний її розмір був 1500 грн.

Також в Україні планують ввести накопичувальну пенсію, як у США. Вона базуватиметься на тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а іншу частину — продовжуватимуть платити у загальний Пенсійний фонд.

Пенсія за кордоном для України

Багато українців, серед яких чимало пенсіонерів, покинули кордони своєї держави через воєнні дії Росії. Україна раніше укладала певні міждержавні договори про соціальне забезпечення.

Тобто українці, які проживають тривалий час за кордоном та сплачують там податки, мають право на пенсію.

Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

Вони поділяються на два типи. Перший тип — всю пенсію на підставі українського та іноземного трудового стажу виплачуватиме Пенсійний фонд України. Другий тип — стаж, який отриманий за кордоном, дає право на пенсію в Україні та змогу претендувати на виплати з пенсійних фондів інших держав.

Отримання пенсії в Україні залежить від твого стажу роботи, але не у всіх він дійсно великий і може скласти 30 років. Проте раніше Вікна писали про те, як докупити пенсійний стаж та скільки це коштуватиме.